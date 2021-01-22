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22/01/2021 19:15

【大國博弈】港府：歐洲議會涉港決議案內容偏頗，非反映事實

　　《經濟通通訊社２２日專訊》特區政府表示，強烈反對歐洲議會通過涉及香港的決議案，批
評決議案內容偏頗，以及出於政治動機而非反映事實。歐洲議會的決議案要求釋放早前被捕的民
主派人士，及呼籲歐盟成員國考慮制裁多名內地及香港官員。
　　特區政府表示，對於「決議案」要求立即釋放被特區政府執法機構拘捕的疑犯，當中包括已
被法庭定罪的人士，似乎認為持某種政治理念的人應不受法律制裁，特區政府對此感到震驚。無
人可凌駕法律。任何人犯法，不論其身分或身在何處，只要罪行屬於香港管轄範圍內，都要面對
法律制裁。
　　特區政府強調，《香港國安法》並不違反《中英聯合聲明》。《中英聯合聲明》關於對香港
的基本方針政策是中方單方面政策宣示，不是中方對英方的承諾，更不是所謂的國際義務。隨著
國家對香港恢復行使主權和完成各項後續工作，《中英聯合聲明》中與英方有關的條款經已履行
完畢。國際社會應正視這事實，停止干預屬於中國內政的香港事務。
　　特區政府絕不容忍任何顛覆國家政權罪行，對於組織、策劃、實施或參與實施顛覆政權的人
，定會根據《香港國安法》追究其犯罪行為。香港官員維護國家安全的決心不會受任何所謂的「
制裁」而有任何影響。（ｂｉ）

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