【新冠肺炎】澳門錄自去年６月以來首宗輸入確診病例

《經濟通通訊社２２日專訊》澳門新型冠狀病毒應變協調中心昨晚公布，新增１宗新冠病毒
肺炎輸入性確診病例，為去年６月份以來首宗，並且是澳門第４７宗病例。
當局指，該名患者無病癥，是澳門居民，從杜拜經新加坡抵達日本，然後從日本回到澳門。
原本１０名密切接觸者最後確定為８人，這８人現正在高頂公共衛生臨床中心接受醫學觀察，有
關詳情將於今早１０時新聞發布會上公布。（ｂｎ）
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