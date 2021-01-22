【新冠肺炎】澳門錄自去年６月以來首宗輸入確診病例

《經濟通通訊社２２日專訊》澳門新型冠狀病毒應變協調中心昨晚公布，新增１宗新冠病毒

肺炎輸入性確診病例，為去年６月份以來首宗，並且是澳門第４７宗病例。

當局指，該名患者無病癥，是澳門居民，從杜拜經新加坡抵達日本，然後從日本回到澳門。

原本１０名密切接觸者最後確定為８人，這８人現正在高頂公共衛生臨床中心接受醫學觀察，有

關詳情將於今早１０時新聞發布會上公布。（ｂｎ）

