【新冠肺炎】澳門衞生局：新增１宗輸入病例不會對社區構成威脅

《經濟通通訊社２２日專訊》澳門昨晚確診一宗新型肺炎個案，打斷２００天無輸入病例的

紀錄。澳門衞生局將密切觀察返澳居民的健康狀況，對確診病人進行病毒基因和抗體等測試，根

據目前的管控措施，該宗確診個案不會對澳門社區構成威脅。

兩班載有１０９名澳門居民的澳門航空航班１月２１日晚從日本東京抵達澳門，其中１人的

快速檢測樣本結果呈陽性，為澳門第４７宗病例。該名患者為４３歲女性，１月１９日由杜拜出

發，２０日經新加坡到日本，２１日乘坐澳門航空ＮＸ８６７航班由日本東京出發，晚上

９：１８到達澳門，經２次新冠病毒快速檢測呈陽性。



＊其餘１０８位乘客將進行額外３次核酸檢測＊



該病例無症狀，已送往仁伯爵綜合醫院隔離病房治療。原本１０名密切接觸者最後確定為８

人，這８人現正在高頂公共衛生臨床中心接受醫學觀察，較早前送往高頂公共衛生臨床中心的另

外２名人士已轉送鷺環海天度假酒店接受醫學觀察。其餘１００名乘客被送往指定酒店進行２１

天的隔離醫學觀察，期間會再接受多３次病毒核酸檢測。未來，衞生局將密切觀察其餘１０８位

乘客的健康狀況和進行額外３次核酸檢測。

新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，在１０９名居民返澳之前，澳門政府已舉行了多次跨

部門會議，做好充分準備和應對預案。同時，所有協助居民回澳的前線工作人員，均做好個人防

護，並有接受核酸測試；其中，機組人員與返澳居民接觸時間較長，因此返澳後需接受２１日隔

離觀察。（ｂｎ）

