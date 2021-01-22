【企業盈喜】京東方精電料去年純利按年大增最少１５０％

《經濟通通訊社２２日專訊》京東方精電（００７１０）公布，根據現時所得之資料，預期

集團截至２０２０年１２月３１日止年度之股東應佔溢利按年大幅增長不少於１５０％。主要由

於中國客戶銷售的薄膜電晶體和觸控屏顯示模組增加、集團的成本優化及效率管理措施降低了運

營成本。（ｂｎ）

