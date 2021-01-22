【企業盈警】盈大地產料去年股東應佔綜合虧損按年增逾１５０％

《經濟通通訊社２２日專訊》盈大地產（００４３２）公布，預計集團截至去年１２月３１

日止年度的年度業績將錄得公司股東應佔綜合虧損按年大幅增加超過１５０％，２０１９年度應

佔綜合虧損錄２﹒９５億元。

虧損擴大主要是由於新冠狀病毒疫情對集團在日本北海道二世古的酒店營運的不利影響，及

集團在日本北海道二世古的酒店物業的相關減值虧損所致。（ｂｎ）

