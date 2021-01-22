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22/01/2021 16:38

【企業盈警】ＣＬＳＡ　ＰＲＥＭＩＵＭ料去年虧損降至７２００萬

　　《經濟通通訊社２２日專訊》ＣＬＳＡ　ＰＲＥＭＩＵＭ（０６８７７）發盈警，預期截至
去年１２月底止，全年綜合淨虧損將按年收窄至７２００萬元，而２０１９年同期則錄得綜合淨
虧損１﹒８億元。
　　公司指，預期錄得綜合淨虧損減少，主要由於集團總開支減少所致。（ｓｋ）

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