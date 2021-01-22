【企業盈警】ＣＬＳＡ　ＰＲＥＭＩＵＭ料去年虧損降至７２００萬

《經濟通通訊社２２日專訊》ＣＬＳＡ ＰＲＥＭＩＵＭ（０６８７７）發盈警，預期截至

去年１２月底止，全年綜合淨虧損將按年收窄至７２００萬元，而２０１９年同期則錄得綜合淨

虧損１﹒８億元。

公司指，預期錄得綜合淨虧損減少，主要由於集團總開支減少所致。（ｓｋ）

