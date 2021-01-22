【企業盈喜】中信建投証券料去年純利按年增長７２﹒８５％

《經濟通通訊社２２日專訊》中信建投証券（０６０６６）發盈喜，預期去年純利為

９５﹒１億元（人民幣．下同），按年增加７２﹒８５％，每股收益為１﹒２元。

公司指，預期純利增加，主要由於期內自營投資業務收入、經紀業務手續費淨收入及投行業

務手續費淨收入等主要業務收入，均按年有較大幅度增長。（ｓｋ）

