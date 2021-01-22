【新冠肺炎】傳政府研封油麻地「疫區」，葉劉：禁足太遲但要做

《經濟通通訊社２２日專訊》新冠疫情至今仍未受控，有消息傳出，政府擬於周六（２３日

）及周日（２４日）期間，收緊油麻地、佐敦一帶指定區域的強制檢測門檻，並對居民實施「禁

足令」。屆時當局會調動逾千名紀律部隊人員及檢測人員，協助在大廈門外駐守及「洗樓」要求

居民接受強制檢測。



＊推算逾１萬人需強檢，預計兩三日內完成＊



消息指，政府推算區內約有逾１萬人，圍封期間有關人士須持有效檢測報告證無染疫才可離

開，居民仍可在區內活動，如購買日用品等，但商舖貨物售罄便不准從外補貨。圍封期內政府會

為區內有需要人士提供基本物資支援。根據政府內部消息，指大多居民周末毋須上班，是實施封

區的最佳時間，預計可在兩三日內完成，讓居民於下周一（２５日）上班日可如常工作，但須視

乎檢測進度再決定何時解封。



＊葉劉支持實施「禁足令」，倡全社區強檢＊



新民黨主席、行政會議成員、立法會議員葉劉淑儀回應《經濟通通訊社》時指，完全支持政

府實施「禁足令」，雖然已經太遲但都要做，認為有關措施有效阻止受感染者在社區走動，防止

病毒進一步擴散。

葉劉認為過往政府不斷收緊社交距離措施，要求酒樓食肆６點必須關閉，並實施２人限聚令

，不但打擊香港經濟，也無法控制疫情。她留意到每日的確診數字都有輸入性個案，本地個案中

約三分之一找不到源頭，意味著現行的控疫措施並非「滴水不漏」。她建議政府仿傚內地模式，

推行一次大規模的全社區強制檢測，找出隱形帶菌者。



＊禁足影響企業運作？籲港府依靠內地資源＊



葉劉表示，政府一直很怕實施「禁足令」，一方面要面對人手不足的問題，另一方面會影響

日常生活，尤其是金融企業的運作。她認為政府在資源方面應該依靠內地幫助，制定一個周全計

劃，在禁足的時候保持必要的服務，讓金融企業如常運作。此外，她建議政府參考新加坡的做法

，改善科技追蹤的手機應用程式，真正達到追蹤的效果。（ｈｙ）

