《小傳日記》北水大幅減，魚缸向下探；禁足消息現，新舊經齊跌

《小傳日記》今日香江孖屐唔多理想！隔晚美股三大指數各有各行，納指破頂，道指就先揚

後挫，魚缸噚日破三萬但企唔穩，今日直頭大幅回吐，低開１１８點之後就一路走低。不過都冇

計嘅，先有ＭＳＣＩ將中海油（００８８３）踢出指數，搞到孖屐氣氛麻麻，早市尾盤更加傳出

港府想將九龍部分疫情重災區封鎖，向居民實施「禁足令」；馬交又破咗舊年６月以嚟嘅零確診

紀錄，神州北京同上海又有新增個案，大市自然借勢回吐調整，港股半日都唔見咗４４７點報２

９４８０。

午後魚缸繼續插水，由最渣藍戰士中海油帶住大市向下行，中海油全日唔見近６巴仙，報７

﹒８銀，濠賭佬代表銀娛（０００２７）都插水逾４巴仙，報５９﹒０５銀。新?舊經濟佬都冇

運行，恆指成分股有九成都係捱沽，恆指最低見過２９４１３，蒸發５１３點。最終魚缸收報報

２９４４７，潛水４７９點或近２巴仙，主板成交２３５０﹒７９億銀按日少一成一，今日港股

得９０幾億銀北水淨流入，比起噚日嘅１６２億銀大減四成。國指報１１６７７，走軟２１２點

或近２巴仙。科指報９７６５，跣腳４４點或近半巴仙。

大隻藍戰士方面，ＡＩＡ（０１２９９）唔見逾３巴仙，報１００﹒４銀；生發發（００３

８８）跣腳近１巴仙，，報５１０﹒５銀；大象（００００５）腳軟近３巴仙，報４３﹒２銀；

有傳ＱＱ（００７００）有意融資幾十億美金收購遊戲業務，全日走高逾１巴仙，報６９１銀；

美團（０３６９０）被大摩升咗他屐四成去到４２０銀，全日踢高逾１巴仙，報３８０﹒２銀；

阿里（０９９８８）旗下支付寶保險平台要按監管轉移去保險公司，股價撻低逾３巴仙，報２５

０﹒６銀；小米（０１８１０）噚日俾北水掟貨３﹒４億銀，今日潛水近４巴仙，報２９﹒８銀

。



＊華為被出局中興跌落谷，阜博微盟升兌吧未瞓醒＊



瑞典喺發展５Ｇ網絡建設唔預神州企業玩，唔比一班電信佬用華為同中興（００７６３）之

類神州企業。神州知道就堅嬲，鬧瑞典違反世貿原則同國際通行規則。魚缸一眾５Ｇ佬心碎，紛

紛插水。中興碌低近５巴仙，報２２﹒２銀，瑞聲（０２０１８）唔見近４巴仙，報４５﹒３５

銀，丘鈦（０１４７８）插水逾２巴仙，報１７﹒２銀，小米（０１８１０）下滑近４巴仙，報

２９﹒８銀，富智康（０２０３８）蒸發逾２巴仙，報１７﹒２銀。不過比亞迪電子（００２８

５）就好似置身事外咁，鏟起近３巴仙，報５６銀。

今日魚缸氣氛麻麻，但唔少ＳａａＳ就好醒神咁破頂，阜博（０３７３８）、微盟（０２０

１３）同移卡（０９９２３）就係代表啦。阜博今日飆到最高３３﹒８銀，全日飛起近１５巴仙

，報３３銀，微盟就升到最高２７銀，成日漲近６巴仙，報２６銀，移卡鏟高逾１８巴仙，報６

９銀。但兌吧（０１７５３）就好似未瞓醒咁，跌足２日，今日瞓低近１３巴仙，報２﹒４４銀

。半新佬醫渡（０２１５８）都係弱啲，插左兩日後，再漏氣逾２巴仙，報６２銀。



＊陽光好耀眼福萊特悅顏，藥明康德喜四環喘晒氣＊



星期五嘅陽光特別燦爛，帶挈光伏佬一齊向陽！陽光能源（００７５７）今日企穩十大升幅

第一名，因為佢嚟緊會發新股，引入好有經驗嘅施丹紅做戰略股東，佢老公董清世係丹斯里拿督

，有超過三十年製玻璃業務嘅經驗。一眾缸友都好受落，陽光能源飆到八年高位０﹒６銀，全日

就彈起逾６３巴仙，報０﹒５８銀。另外，福萊特玻璃（０６８６５）訂咗８９億銀人仔銷售合

約，今日升近２巴仙，報３３﹒６銀。卡姆丹克（００７１２）連升２日，今日都衝上雲霄，又

飛高近３３巴仙，報０﹒４８５銀。順風清能（０１１６５）都幾叻仔，創月高，起哄逾１８巴

仙，報０﹒２５５銀。至於保利協鑫（０３８００）就創２０１５年６月以嚟嘅新高２﹒２２銀

，但尾水轉跌低走逾１巴仙，報２銀。

藥明康德（０２３５９）上年純利多咗五成至六成，有好成績，自然漲起逾１２巴仙，報２

０４銀。至於四環醫藥（００４６０）就慘啦，打算用１３５０萬人幣買附屬醫療美容公司，噚

日開始裂口升，今早都升到新高２﹒３２銀，不過之後就嘔返逾２２巴仙，報１﹒６８銀。至於

近排花旗唱好嘅藥明（０２２６９）同埋康龍化成（０３７５９）今日繼續靚仔，一齊起哄；藥

明炒高逾６巴仙，報１２１﹒３銀，康龍化成彈起近８巴仙，報１７０銀。



＊港府擬封城地產佬詐型，禁足令來襲港視向上夾＊



油尖旺疫情遲遲未受控，今日又有２９宗確診同油尖旺有關，消息話政府有意落柯打喺今個

禮拜之內，響九龍部分地區實行「封區」，要區內所有人做完檢測先解封，除咗關事嘅居民頭痕

之外，地產佬都嚇到腳軟。恆隆（００１０１）插水逾３巴仙，報２０﹒８銀；九置（０１９９

７）唔見逾２巴仙，報４１﹒９５銀；恆地（０００１２）走落逾１巴仙，報３２﹒３銀；新世

界（０００１７）跣腳逾１巴仙，報３７﹒１銀；港鐵（０００６６）走軟逾２巴仙，報４３﹒

６銀；長實（０１１１３）走低逾２巴仙，報４０﹒７５銀。

「禁足令」殺到埋身，如果落實嘅話，油尖旺地區居民都要乖乖留喺屋企，等到有陰性檢測

結果先可以行出封鎖區域，消息搞到班抗疫股齊齊起哄，宅經濟概念又落鑊！港視（０１１３７

）踢高近４巴仙，報１６﹒１銀；７５９阿信屋ＣＥＣ（００７５９）彈逾一成，報０﹒７６銀

；唯獨是國際家居（０１３７３）走軟近１巴仙，報２﹒５２銀，請請！



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