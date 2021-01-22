《股市一周》北水淹香江，港股周升８７３點，傳區域禁足高位回吐

《經濟通通訊社２２日專訊》本周北水南下勢頭淩厲，五個交易日北水經港股通淨流入資金

達９５４﹒８２億元，按周多近３６％。港股日均主板成交亦上升１９﹒５％，單日主板成交更

曾錄近３０１６億元創歷史新高。受惠資金大舉流入，恆指一度突破三萬關，收復自疫情以來所

有跌幅之餘更創逾廿個月高位。

資金充裕下新舊經濟股齊漲，科指本周連續四日破頂，最高見過９９８１點，收報９７６５

點，全周升１１﹒２８％或９９０點。

周一（１８日）及周二（１９日）北水湧入速度較快，美團（０３６９０）、港交所（００

３８８）、友邦（０１２９９）等連番破頂，是推升大市的主因。周三（２０日）開始北水淨流

入有回落跡象，但恆指仍繼續逼近三萬關。拜登順利就任美國總統屬利好，恆指終在昨日成功突

破三萬點關口，最高見３０１３５點，騰訊（００７００）亦觸及７００元上市新高，惟港股後

繼乏力，輕微低收。

今日，有傳港府擬於本周末收緊油麻地、佐敦一帶指定區域的強制檢測門檻，並對居民要禁

足令，藍籌股借勢回吐，地產、內銀內險板塊跌幅較明顯；ＭＳＣＩ部分指數將於下周二收市後

剔除中海油（００８８３），拖累油股表現，恆指最多跌過５１４點見２９４１３點，最終收報

２９４４７點，跌４７９點或１﹒６％

總計一周，恆指由周一低位２８３９０點一路揚升高見３０１３５點，上下波幅高達１７４

５點，最終全周升８７３點或３﹒０６％。國指亦從周一最低位起１１２４１點走高，至最高見

１２００５點，上下波幅７６４點，全周收報１１６７７點，揚３５６點或３﹒１５％。



＊母企積極尋求合作研發，吉利升近２﹒６％＊



中國大力推動汽車消費，行業發展值得關注。吉利汽車（００１７５）母公司吉利控股繼和

百度合作，亦宣布和騰訊聯合開發智能駕駛座艙、自動駕駛技術等，吉利汽車全周升２﹒５６％

，報３２元。廣汽（０２２３８）澄清，石墨烯基超級快充電池與長續航矽負極電池是兩種不同

技術，分別解決充電速度慢和續航里程短兩個問題，廣汽全周走低１３﹒８６％，報８﹒０８元

。亦有車企趁市況造好集資，五菱（００３０５）今日宣布折讓近一成配股，研發新型電動物流

車，全周股價跌４﹒５６％報２﹒５１元；比亞迪股份（０１２１１）配股籌近３００億元補充

營運資金和還債，全周仍升３﹒５８％報２５４﹒６元。

傳蘋果工程師正測試正試驗屏下指紋技術、摺疊顯示屏，加上丘鈦（０１４７８）發盈喜，

手機設備股造好。丘鈦全周漲２８﹒５５％，報１７﹒２元；瑞聲（０２０１８）升４﹒１３３

％，報４５﹒３５元；舜宇（０２３８２）走高１３﹒４３％，報２１６﹒２元；高偉電子（０

１４１５）微升０﹒３４％，報５﹒８８元。



＊科指造好，美團全星期升近２４％冠藍籌＊



中國政府繼續推動反壟斷相關法例，發布《非銀行支付機構條例（徵求意見稿）》，定義了

非銀行支付機構的市場壟斷，有機會令騰訊和阿里巴巴（０９９８８）要分拆旗下支付業務，京

東集團（０９６１８）的收購計劃亦可能遇阻。騰訊全周升７﹒１３％，報６９１元；馬雲失蹤

多時終現身，阿里全星期漲３﹒９８％報２５０﹒６元；京東集團升４﹒２２％，報３６５﹒２

元。美團（０３６９０）獲富瑞及大摩調升目標價，全周急漲２３﹒６％，報３８０﹒２元，為

表現最佳藍籌。小米（０１８１０）升１﹒７１％，報２９﹒８元。

在拜登順利當選翌日，三大中資電訊商發公告稱，已各自向紐交所提出要求覆議ＡＤＲ的除

牌決定，並且在有結果前暫緩ＡＤＲ的停牌。中移動（００９４１）全周升１﹒０６％，報４７

﹒６元；中聯通（００７６２）跌４﹒７９％，報４﹒７７元；中電信（００７２８）跌４﹒２

７％，報２﹒２４元。



＊內銀股大上大落，傳封區本地地產股跑輸＊



招行（０３９６８）、光大銀行（０６８１８）及興業銀行預告去年全年錄純利，扭轉半年

盈利倒退的困境，消息帶動板塊周內早段向上，惟尾段沽壓較大，招行全周跌３﹒２％，報５８

﹒９５元；光大銀行升１﹒５４％，報３﹒３元。其他內銀方面，建行（００９３９）全周跌１

﹒９４％，報６﹒０６元；郵儲行（０１６５８）獲被籲為巴菲特愛將的李祿增持，全星期平收

報５﹒２７元。

有傳政府計劃本周六及周日對油麻地、佐敦一帶指定區域的居民實施禁足令，將調動逾千名

紀律部隊人員及檢測人員，協助在大廈門外駐守及「洗樓」，要求居民接受強制檢測。本地地產

股本周跑輸，恆地（０００１２）全周升３﹒０３％，報３２﹒３元；新地（０００１６）微升

０﹒３７％，報１０９元；新世界（０００１７）升２﹒０６％，報３７﹒１元。港鐵（０００

６６）預期去年淨虧損將約４８億元，跌２﹒５７％，報４３﹒６元。（ｎｓ）

