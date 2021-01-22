《基金之道－龐寶林》經濟復甦預期刺激礦業基金走高

《基金之道》美國總統拜登正式宣誓就職後，冀能重新帶領國家重回「正軌」，除上任後簽

署首批行政命令，推翻特朗普部分政策外，早於上周四（１４日）已宣布一項１﹒９萬億美元的

經濟刺激計畫，並將其命名為「美國拯救計劃」（Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｒｅｓｃｕｅ Ｐｌａｎ

），當中包括向每位民眾提供１４００美元的紓困支票，加上去年１２月特朗普（Ｄｏｎａｌｄ

Ｔｒｕｍｐ）政府簽署的６００美元，紓困金累計可達２０００美元。

新一輪經濟刺激計劃方案中，拜登提出將４０００億美元，用於解決新冠疫情危機，包括擴

大檢測範圍、疫苗接種等。另外，有１萬億美元，會用作直接救濟家庭。同時，４４００億美元

，用於社區和企業援助，包括對州和地方政府提供３５００億美元援助。另外拜登團隊透露，未

來數周內，拜登政府將推出另外一份更大範圍的計劃，重點是基礎設施建設等長期目標。

拜登誓言提振經濟成長，國際大宗原物料價格有望隨之走揚。在此背景下，投資者紛紛押注

銅及其他工業金屬，支撐相關ＥＴＦ延續反彈行情。去年第四季至今（截至１月１５日），美國

銅指數基金（Ｕｎｉｔｅｄ Ｓｔａｔｅｓ Ｃｏｐｐｅｒ Ｉｎｄｅｘ Ｆｕｎｄ）總計就大

漲１８﹒９％，而ｉＰａｔｈＢ系列彭博銅總回報ＥＴＮ（ｉＰａｔｈ Ｓｅｒｉｅｓ Ｂ

Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ Ｃｏｐｐｅｒ Ｓｕｂｉｎｄｅｘ Ｔｏｔａｌ Ｒｅｔｕｒｎ ＥＴＮ

）亦累計進帳１８﹒８％。

據《華爾街日報》報道，期銅價格及其他金屬的價格雖於上周五（１５日）下滑，但以交易

最活躍的近月合約來看，期銅價格在２０２１年仍上漲２％，並逼近２０１３年初以來新高。

銅、鋅和鋁是廣泛使用於製造業和建築業的重要工業金屬，而中國是全球銅需求的最重要推

手，消費量約佔全球的一半，為全球最大銅消費國，因此銅價對全球及中國經濟成長的敏感度甚

高。隨著中國經濟走出疫情陰影，過去６個月來，銅價急升兩成半，資源類股份在去年第四季開

始都有較佳的表現，全球最大採礦業公司必和必拓（ＢＨＰ Ｇｒｏｕｐ）及英澳跨國礦業巨擘

力拓集團（Ｒｉｏ Ｔｉｎｔｏ）去年９月底至今（截至１月１５日）就有近三成進帳。期內，

世界第二大礦業公司淡水河谷（ＶＡＬＥ）、銅礦商Ｆｒｅｅｐｏｒｔ－ＭｃＭｏｒｇａｎ

（ＦＣＸ）及英美資源集團（Ａｎｇｌｏ Ａｍｅｒｉｃａｎ）更分別飆升達六成、九成及四成

。



＊銅價仍有一成上望空間＊



美國銀行（Ｂａｎｋ ｏｆ Ａｍｅｒｉｃａ）分析師在研究報告中稱：「在財政刺激和經

濟開放的大幅帶動下，美國和歐洲的經濟活動將顯著反彈。」該行上調銅、鋁、鎳和鋅的

２０２１年平均目標價，並預測銅價將在２０２１年內來到每磅３﹒９６美元，距現價有約

１０％上升空間。

以上述五大礦業企業作為核心持股（截至２０２０年１２月３１日：佔組合逾３５％）的貝

萊德世界礦基金去年亦錄得不俗增長，全年升３３﹒２９％，其中第四季進帳２４﹒１５％。

２０２１年，如疫情受到控制，經濟復甦理想，可以預期資原價格上漲，有望進一步帶動相關基

金造好。《東驥基金管理董事總經理 龐寶林》

