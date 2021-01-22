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22/01/2021 10:00

《基金之道－龐寶林》經濟復甦預期刺激礦業基金走高

　　《基金之道》美國總統拜登正式宣誓就職後，冀能重新帶領國家重回「正軌」，除上任後簽
署首批行政命令，推翻特朗普部分政策外，早於上周四（１４日）已宣布一項１﹒９萬億美元的
經濟刺激計畫，並將其命名為「美國拯救計劃」（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｒｅｓｃｕｅ　Ｐｌａｎ
），當中包括向每位民眾提供１４００美元的紓困支票，加上去年１２月特朗普（Ｄｏｎａｌｄ
Ｔｒｕｍｐ）政府簽署的６００美元，紓困金累計可達２０００美元。
　　新一輪經濟刺激計劃方案中，拜登提出將４０００億美元，用於解決新冠疫情危機，包括擴
大檢測範圍、疫苗接種等。另外，有１萬億美元，會用作直接救濟家庭。同時，４４００億美元
，用於社區和企業援助，包括對州和地方政府提供３５００億美元援助。另外拜登團隊透露，未
來數周內，拜登政府將推出另外一份更大範圍的計劃，重點是基礎設施建設等長期目標。
　　拜登誓言提振經濟成長，國際大宗原物料價格有望隨之走揚。在此背景下，投資者紛紛押注
銅及其他工業金屬，支撐相關ＥＴＦ延續反彈行情。去年第四季至今（截至１月１５日），美國
銅指數基金（Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　Ｃｏｐｐｅｒ　Ｉｎｄｅｘ　Ｆｕｎｄ）總計就大
漲１８﹒９％，而ｉＰａｔｈＢ系列彭博銅總回報ＥＴＮ（ｉＰａｔｈ　Ｓｅｒｉｅｓ　Ｂ　
Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ　Ｃｏｐｐｅｒ　Ｓｕｂｉｎｄｅｘ　Ｔｏｔａｌ　Ｒｅｔｕｒｎ　ＥＴＮ
）亦累計進帳１８﹒８％。
　　據《華爾街日報》報道，期銅價格及其他金屬的價格雖於上周五（１５日）下滑，但以交易
最活躍的近月合約來看，期銅價格在２０２１年仍上漲２％，並逼近２０１３年初以來新高。
　　銅、鋅和鋁是廣泛使用於製造業和建築業的重要工業金屬，而中國是全球銅需求的最重要推
手，消費量約佔全球的一半，為全球最大銅消費國，因此銅價對全球及中國經濟成長的敏感度甚
高。隨著中國經濟走出疫情陰影，過去６個月來，銅價急升兩成半，資源類股份在去年第四季開
始都有較佳的表現，全球最大採礦業公司必和必拓（ＢＨＰ　Ｇｒｏｕｐ）及英澳跨國礦業巨擘
力拓集團（Ｒｉｏ　Ｔｉｎｔｏ）去年９月底至今（截至１月１５日）就有近三成進帳。期內，
世界第二大礦業公司淡水河谷（ＶＡＬＥ）、銅礦商Ｆｒｅｅｐｏｒｔ－ＭｃＭｏｒｇａｎ
（ＦＣＸ）及英美資源集團（Ａｎｇｌｏ　Ａｍｅｒｉｃａｎ）更分別飆升達六成、九成及四成


＊銅價仍有一成上望空間＊

　　美國銀行（Ｂａｎｋ　ｏｆ　Ａｍｅｒｉｃａ）分析師在研究報告中稱：「在財政刺激和經
濟開放的大幅帶動下，美國和歐洲的經濟活動將顯著反彈。」該行上調銅、鋁、鎳和鋅的
２０２１年平均目標價，並預測銅價將在２０２１年內來到每磅３﹒９６美元，距現價有約
１０％上升空間。
　　以上述五大礦業企業作為核心持股（截至２０２０年１２月３１日：佔組合逾３５％）的貝
萊德世界礦基金去年亦錄得不俗增長，全年升３３﹒２９％，其中第四季進帳２４﹒１５％。
２０２１年，如疫情受到控制，經濟復甦理想，可以預期資原價格上漲，有望進一步帶動相關基
金造好。《東驥基金管理董事總經理　龐寶林》

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