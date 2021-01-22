《品中資－羅國森》「疫境大時代」值得憧憬

《品中資》２０１５年４月，港股在「北水」湧港的情況下，造就了一次短暫的「大時代」

，當時最高成交額的一天（４月９日），交投是２９１５億元；但今回的「大時代」，已經突破

３０００億元了（本周二（１９日）和周三（２０日）都超逾３０００億元）。

我綜合了幾方面的資料，認為今次的港股「大時代」，應該比２０１５年那次更長久，也較

健康，值得大家憧憬。

首先，所謂的「北水」，是指透過滬港通和深港通之下的港股通，來港買股的一種機制。微

妙的是，滬港通早於２０１４年１１月已經開通，但初期的反應絕對不似預期。

直到翌年，即２０１５年的復活節前後，因為中國證監會一個政策的轉變（批准一些沒有

ＱＤＩＩ額度的公募基金可以透過滬港通來港買股，這類公募基金的規模，當時估計達到

１﹒４萬億元人民幣），才發揮出滬港通的威力。

經此轉變之後，「北水」開始大量湧港。但同一時間，內地Ａ股也在「兩融」（融資融券，

即孖展炒股和沽空）的刺激下節節上升，炒風大盛，觸動了監管機構的神經，其後不斷出招調控

，希望將「蠻牛」變「慢牛」。

上證綜合指數在這種「正反」力量爭持下回吐，到２０１６年初的「熔斷」機制，再演變成

「終極一跌」。其後，上證綜合指數的走勢依然疲弱，但跌幅已經有限，以上的一切，大家應該

記憶猶新吧！

至於港股方面，恆生指數由２０１５年４月初時的２５０００點左右，急升至４月底的

２８５８８點高位，但這個「大時代」歷時很短。基本上，踏入５月份，港股已經從高位回落，

到了９月底，恆生指數跌至２００００點邊緣，短短５個月，恆生指數便從高位下跌三成！



＊未到雞犬皆升的地步＊



而隨著「北水」不斷流走，港股的交投也日漸萎縮，一直跌到每日１，０００億元以下。但

從今年起，「北水」開始緩緩流入，由每日只佔港股成交大約一成，增至近期的三成以上。而每

日的交投率先突破２０００億，到了本周二便再突破至３０００億元以上。

我認為，今次的大時代，相對２０１５年那次較健康，因為今次的大時代是誕生於新冠肺炎

疫情之下。

當去年初內地爆發疫情的時候，不少人都擔心疫情會重創經濟，所以都大手拋售手上的股票

。但結果，實體經濟雖然疲弱，但卻造就新經濟的崛起，加速經濟結構的轉型，資金大量流入這

些股票，傳統舊經濟股仍然乏人問津。換句話說，現在仍然未去到盲目狂炒，雞犬皆升的地步。

另外，今次觸發更多「北水」湧港，也與中美角力有關，因為美國政府禁止美國投資者投資

部分被他們認為有中國軍方背景的公司，觸動了「北水」的愛國心，齊齊湧港吸納這些只在香港

上市的股票，三大電信股便是最好的例子。

「北上」同樣不是盲目去撐，這三大電信股的股價已經十分低殘，但息率卻甚高，實在是進

可攻，退可守的選擇。

還有一點值得注意，這個星期「北水」進一步湧港，主要是因為內地有不少互惠基金成立，

即是這些「北水」不是一般的散戶，而是機構投資者，所以，她們只會挑選優質股去投資。

再者，內地現時的股市水平仍然相對偏低。剛才提到，２０１５年時內地Ａ股曾經大炒特炒

，上證綜合指數最高曾經升至５２００點水平。但今時的上證綜合指數，即使經過去年上升了一

成四，以及今年首三星期再升４％，也不過是３６２１點，可以說一點「鑊氣」也沒有呢！

既然兩邊的「鑊氣」都不算重，今次的「疫境大時代」估計可以維持較長時間。我知道，有

些朋友見到近期股市已經頗「癲」，便開始減持，甚至沽清手上的股票。

我認為，這是過份悲觀的看法，今次的「大時代」，有機會維持一年或以上，但有個大前提

，就是疫苗不能出現重大問題，因為現時環球股市都消化了疫苗面世後，可以讓經濟重拾正軌，

萬一這個大前提不成立，那麼，環球股市都會有大跌可能。

如果疫苗不出事，則這個大時代肯定不會在短期內結束。於是，我的策略是逢低收集，主要

對象當然是「北水愛股」。



＊買騰訊 等於買新經濟股基金＊



目前來說，我最喜歡的中資股當然首推騰訊（００７００），如果你不太貼市，也不想花太

多時間研究，一隻騰訊已可，因為騰訊集多樣利好因素於一身。最重要一點是，買騰訊，就等於

買了一隻「新經濟股基金」，因為過去幾年，騰訊不斷入股有潛力的新經濟股，現在已經是收成

期。

此外，超級大落後的阿里巴巴（０９９８８）也會是我增持的對象，因為「失踪」多時的創

辦人馬雲，終於在本周三露面。雖然只是網上片段，未能確定他身處何方，也未能證明監管機構

針對阿里巴巴一事已經結束，但至少知道馬雲仍然「健在」（網上有流傳他人間蒸發），甚至有

可能仍然參與公司的決策，因此，我認為，只要大家有耐性，最終都會守得「雲」開的。下次我

會詳細品評阿里。

除了這兩大龍頭之外，其他「北水」喜愛的股票，我會選美團（０３６９０）、京東

（０９６１８）、小米（０１８１０）、安踏體育（０２０２０）、贛鋒鋰業（０１７７２）、

藥明生物（０２２６９）和農夫山泉（０９６３３）等等。以上股票有機會時會進一步品評。《

經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

