《鍾之日記》疫情再升溫，魚缸失動力

《鍾之日記》１月２２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



新冠疫情升溫，內地一線城市北京及上海先後出現本土確診，澳門失守超過２００日零確診

紀錄，本港疫情反覆，有消息指政府將在本周內封鎖九龍部分區域，並實施「禁足令」強制檢測

以控制疫情。

昨日（２１日）上攻三萬的香江魚缸今日失去上衝動力，恆指今早低開１１８點，之後反覆

向下，多隻重磅藍籌走低，午後續挫近５００點，收報２９４４７，跌４７９點或跌１﹒６％，

主板成交２３５０﹒７９億元，減少７﹒８％。值得留意的是，北水全日經港股通淨流入資金９

３﹒６６億元，是今年以來首次少於１００億元，按日大減４２﹒４１％。

滬綜指早市跌幅一度超過１％，三千六失守，惟醫藥股及部分汽車股拉升下，滬綜指全日跌

幅收窄至０﹒４％，收報３６０６﹒７５點。縱觀全周，人行為過渡稅期高峰重啟大額逆回購，

放水效應下Ａ股再破頂，滬指一度高見３６３６﹒２４點，累計全周升１﹒１３％。兩市全日成

交１１１３７億元人民幣，按日增加２﹒６％。



＊ＡＭＴＸ個別走，銀保監指反壟斷非針對民企＊



ＡＴＭＸ表現兩極，騰訊（００７００）升逾１％、美團（０３６９０）再創新高，升

１﹒３％，報３８０﹒２元。阿里巴巴（０９９８８）、小米（０１８１０）跌逾３％。

螞蟻集團落實新監管，支付寶保險平台運營主體變更，轉移至螞蟻保保險代理公司。螞蟻保

是螞蟻集團旗下的全資子公司，２０１７年９月獲發保險中介牌照。

銀保監今日下午３時舉行發布會，銀保監副主席梁濤表示，近期，金融管理部門約談了螞蟻

集團等一些互聯網平台企業，指出了它們存在的違規監管套利、壟斷經營、損害消費者合法權益

等問題。梁濤強調，對互聯網平台的反壟斷措施不是針對民營企業，也不是針對某一家企業，不

會影響相關企業的正常業務發展；銀保監會鼓勵銀行保險機構依法合規的與包括被約談企業在內

的互聯網平台企業開展合作，金融支持政策不變、力度不減。梁濤又指表示，部分互聯網平台企

業被約談後整改的態度較為積極，有了初步的效果。



＊內地銀行業去年淨利降１﹒８％，內銀跌得傷＊



銀保監公布，２０２０年，商業銀行實現淨利潤２萬億元人民幣，同比下降１﹒８％，年末

不良貸款餘額３﹒５萬億人民幣，較年初增加２８１６億元；不良貸款率１﹒９２％，較年初下

降０﹒０６個百分點。內銀股今日近乎全線跌。光大銀行（０６８１８）跌最多挫５﹒４％，招

商銀行（０３９６８）跌５％，中信銀行（００９９８）插３﹒９％，郵儲銀行（０１６５８）

跌３﹒７％，農業銀行（０１２８８）跌３％，工商銀行（０１３９８）跌２﹒９％，中國銀行

（０３９８８）走低２﹒５％。

銀保監公布，２０２０年末，保險公司原保險保費收入同比增長６﹒１％，去年保險業提供

保險金額８７１０萬億元人民幣，大增３４﹒６％，賠付支出１﹒４萬億元，同比增７﹒９％。

內險股暴跌，中國太保（０２６０１）瀉７﹒７％，中國太平（００９６６）跌５﹒１％，新華

保險（０１３３６）挫４﹒７％，中國人壽（０２６２８）跌４﹒４％，中國平安

（０２３１８）跌３％。



＊藥明康德發盈喜，藥明系全破頂＊



藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）發盈喜，預期截至去年１２月３０日止年度

純利按年增長介乎５０％至６０％，至介乎約２７﹒８２億元人民幣至２９﹒６７億元人民幣，

而扣除非經常性損益純利按年增長２０％至２５％，至約１５﹒３１％至２３﹒９３億元。

業績預期增加主要有三個原因。一為公司主營的中國區實驗室服務和合同研發與生產業務在

２０２０年第二季起全面恢復正常運營；其二，２０２０年公司下半年海外訂單增長較快；其三

，公司產能利用和經營效率不斷提升公司收入與下半年相比漲幅超過３０％。

藥明康德業績超出市場預期，消息觸發股價全日逆市抽高１２﹒３％，報２０４元，盤中高

見２０５﹒６元，創上市新高；Ａ股漲停，報１７６元人幣。同時，帶挈藥明系股份全線升，藥

明生物（０２２６９）漲６％，藥明巨諾－Ｂ（０２１２６）升１３﹒４７％，兩者雙雙創新高

。

其他生物科技股則個別方向，康龍化成（０３７５９）飆７﹒９％，百濟神州

（０６１６０）升１﹒８％，信達生物（０１８０１）跌０﹒５％，康希諾（０６１８５）跌０

﹒８％。



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