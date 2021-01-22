【新冠肺炎】上海新增６例本地新冠肺炎確診病例

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上海市衛健委今早通報，昨日（２１日）

０－２４時，上海新增本地新冠肺炎確診病例６例，全部位於黃浦區。

目前，已追蹤到６名確診人士在上海的密切接觸者７４人，均已落實集中隔離觀察。對病例

曾活動過的場所已進行終末消毒。

