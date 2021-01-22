【新冠肺炎】全國昨新增本土確診９４宗，上海增６例北京亦有３宗

《經濟通通訊社２２日專訊》內地新增本土確診跌至百宗以下，惟一線城市上海出現傳播鏈

。國家衛健委公布，昨日（２１日）報告新增確診病例１０３例，其中本土病例９４例（黑龍江

４７例，吉林１９例，河北１８例，上海６例，北京３例，山西１例）；境外輸入病例９例（廣

東４例，上海３例，安徽１例，福建１例），無新增死亡病例；無新增疑似病例。

當日新增治愈出院病例２７例，解除醫學觀察的密切接觸者３１０３人，重症病例較前一日

增加１２例。境外輸入現有確診病例２８６例（其中重症病例２例），現有疑似病例５例。累計

確診病例４５７２例，累計治愈出院病例４２８６例，無死亡病例。

截至１月２１日２４時，全國現有確診病例１６７４例（其中重症病例８０例），累計治愈

出院病例８２４９５例，累計死亡病例４６３５例，累計報告確診病例８８８０４例，現有疑似

病例５例。累計追蹤到密切接觸者９４９３４９人，尚在醫學觀察的密切接觸者３５７５２人。

昨日新增無症狀感染者１１９例（境外輸入２０例）；當日轉為確診病例２０例（境外輸入

１例）；當日解除醫學觀察１５例（境外輸入１４例）；尚在醫學觀察無症狀感染者９２９例（

核增１例）（境外輸入２７３例）。

累計收到港澳台地區通報確診病例１０７８５例。其中，香港特別行政區９８６７例（出院

８９０４例，死亡１６７例），澳門特別行政區４６例（出院４６例），台灣地區８７２例（出

院７７１例，死亡７例）。（ｗｌ）

