【大國博弈】歐盟議會通過涉港決議要求制裁，中方強烈譴責和反對

《經濟通通訊社２２日專訊》歐洲議會最新通過有關香港的決議，譴責北京方面打壓香港民

主派，要求歐盟對中國與香港相關人員實施制裁。中歐領導人去年底宣布，持續多年的中歐投資

協定談判談判完成，惟雙方至今未完成後續簽署批准進程，即意味著相關協定的落實仍存變數。

歐洲議會決議亦提及，歐洲議會對歐中投資協定談判，未有用作維護香港高度自治與香港基

本權利自由的工具，表示遺憾，認為歐盟急於達成協議，而不是對中國持續嚴重侵犯人權的行為

採取具體行動，可能損害歐盟捍衛人權的聲譽，歐洲議會將仔細審議歐中投資協定，並在表決時

考慮中國的人權狀況。



＊中國駐歐盟使團批評決議，稱依法打擊犯罪天經地義＊



對於歐洲議會有關香港的決議，中國駐歐盟使團批評，歐洲議會部分議員混淆是非，顛倒黑

白，推動通過所謂決議，粗暴干涉香港事務和中國內政，中方強烈譴責和堅決反對。

發言人稱，中國政府治理香港的依據是中華人民共和國憲法和香港特區基本法，不是《中英

聯合聲明》，任何國家和組織無權借《中英聯合聲明》干預香港事務，而港區國安法規管的是嚴

重危害國家安全的犯罪行為，彌補了香港維護國家安全的法律漏洞，是完善一國兩制體系的重大

舉措，中國和香港特區有關部門依法打擊違法犯罪行為，天經地義，無可置疑，不容抹黑。

（ｗｌ）

