【加碼調控】國金證券：下半年房價仍緩慢上漲，重申行業買入評級

《經濟通通訊社２２日專訊》上海將更嚴格執行住房限購政策。昨日（２１日）晚間發布促

進房地產市場平穩健康發展的意見，明確提出夫妻離異的，任何一方自夫妻離異之日起３年內購

買商品住房的，其擁有住房套數按離異前家庭總套數計算，堵上了「假離婚」買房的漏洞。同時

，將個人對外銷售住房增值稅徵免年限從２年提高至５年，增加二手房交易成本，新政自１月２

２日起即刻施行。

國金證券指出，當前時點上海市出台調控政策，並無意外，行業基本面也不會因此受到影響

。從歷史經驗看，一線城市每一輪房價上漲從開始到恢復平穩，都需要一年左右的時間。盡管調

控政策已經出台，但後續半年房價仍將緩慢上漲。同時，考慮到新增土地供應以郊區和五大新城

為主，後續核心區、學區房供需不平衡狀態仍將持續，核心區等房價上漲更快的結構性現像仍將

存在。

該機構仍然看好２０２１年地產行業股價表現。重申對房地產行業的「買入」評級，推薦萬

科Ａ（深：０００００２）、保利地產（滬：６０００４８）、招商蛇口

（深：００１９７９）、建發國際（０１９０８）等公司。（ｗｌ）



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