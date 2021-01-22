《神州縱橫－凌昆》增長理想復甦仍須加力

《神州縱橫》中國去年經濟如預期取得正增長，顯示疫後復甦持續進展，但同時仍須注意加

大推動力度，特別是要運用更有效的經濟政策。



＊增長動力結構有隱憂＊



中國ＧＤＰ去年四季度增６﹒５％，已回到正常水平，全年增２﹒３％亦算理想。其中第一

產業增３﹒０％率先復常，顯示未受疫情很大影響，反而第二、三產業增長２﹒６％及２﹒１％

仍屬偏弱，近年增長一直領先的第三產業弱勢尤甚。這也反映在服務業指數只與上年持平的情況

上。從三頭馬車的增長動力源看今年零售仍跌３﹒９％未見正增長，顯示實物及服務消費均遠未

復常。投資增２﹒９％同屬偏低，其結構亦理想：基建只增０﹒９％，製造業跌２﹒２％，房地

產增７﹒０％。民間投資更弱，只增１﹒０％。因此在增長基本可以接受的情況下絕不能忽視增

長動力的結構性問題：（一）內需復甦的拉動遠不及外需，本被看淡的外需竟成了主動力，大幅

提升了增長及就業。但這非長久之策，內需仍待大力振興。（二）內需中消費復甦滯後於投資復

甦。消費滯後的原因除了抗疫措施繼續有負面影響外，同樣重要者是居民信心不足。人均收入實

際增長２﹒１％本屬不差，但消費開支竟實際下跌４﹒０％，顯示人們的積穀防飢儲蓄抗險心態

。（三）投資拉動結構待改善。民間投資增幅低顯示花費以萬億元計的稅費減免政策低效。基建

及製造業投資表現差顯示新基建、新興產業投資的規模不足，故仍要依賴由地產拉動的不平衡發

展模式。



＊急須制定投資大計＊



無疑去年經濟逆境能取得正增長確難能可貴，且當中也有不少亮點，如城鎮創造就業超過目

標逾三成，工業及投資結構優化正加快進行：機械人等新科產品生產增近兩成，高科技產業投資

增逾一城。此外還有重要的發展戰略意義：一是去年的疫情衝擊無阻達致相比２０１０年人均收

入翻一番的目標。二是按購買力平價計中國ＧＤＰ穩居全球冠軍，且對美國的領先幅度因疫情加

快拉開，中國的國際影響力加快上升。但展望今年國內外風險因素仍多，包括國際環境、中美關

係、疫情及經濟、金融的深層問題等，因此更有必要及更緊迫地提振內需。首先必須確立以投資

推動增長的策略，最近中央提出要注重需求側改革的新方針，應有利於循此方面發展。其次是制

定具體的落實擴大投資方案。在這方面中央最近也有許多新的指引，包括要投入新基建、新興創

科產業和社會服務等多個領域。方向對頭但仍缺計劃，有關工作必須加緊進行。計劃少不了中央

財政投入，但更重要者是政府提供組織、安排和鼓勵、民間資金及企業家很多，只待政府引導。

計劃一出投資自然風生水起。《資深評論員 凌昆》

