【加碼調控】深圳監管懲戒華潤城潤璽假認購者，１２人失購房資格

《經濟通通訊社２２日專訊》深圳「網紅」新盤華潤城潤璽一期去年１１月推出，盡管樓價

高達八位數字，但因比周邊二手樓市場便宜而出現套利空間，結果銷情火熱遭萬人瘋搶，甚至出

現代持買樓、眾籌炒樓等現象。據《證券時報》報道，深圳市住建局近日對華潤城潤璽一期認購

人的相關情況進行嚴格審查。

經核，有１２人存在隱瞞真實情況、提供虛假材料及資金流水記錄等情況。因此，將暫停相

關人員使用深圳市購房意向登記系統以及合同網簽系統。暫停相關人員在深圳市購買、承租保障

性住房和人才住房資格。暫停相關人員在深圳市的住房公積金貸款資格。

深圳市住建局表示，下一步，將會同相關部門門抓緊完善房地產市場監管制度，進一步加大

對違反誠信原則、弄虛作假購房人的懲戒力度。

華潤城潤璽一期每一套的總價區間介乎１１８４萬元（人民幣．下同）至２９８４萬元，卻

不乏問津，原因是新樓開盤價竟已是超低價。據報該樓盤周邊二手樓部分掛盤價已達每平方米

１８萬元，以該樓盤最大面積單位（２００平方米）計算，總價和市價相比，倒掛差高達９６０

萬元，正是超高的套利空間，令坊間出現「萬人搶樓」的現象。（ｗｌ）

