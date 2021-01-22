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22/01/2021 15:44

【聚焦人幣】ＢＩＳ：去年１２月人民幣實際有效匯率創十個月新高

　　《經濟通通訊社２２日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）最新公布，２０２０年１２月人民幣
實際有效匯率指數創１０個月新高，至１２６﹒３１；當月升０﹒０６％，為連續六個月上升，
上月修正後為升０﹒４１％。
　　另外，去年１２月人民幣名義有效匯率指數降０﹒５８％至１１９﹒０４，結束此前連續五
個月升勢，上月修正後為升０﹒９２％。（ｗｌ）

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