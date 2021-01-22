【ＦＯＣＵＳ】魔都樓瘋藏南北分化，神話見頂房企轉賽道

【ＦＯＣＵＳ】都是「錢多」惹的禍。開年突登場的「魔都」上海樓市奇幻記，正觸發新一

輪調控。當地周四（２１日）晚連夜發布新政，其中，「夫妻離異３年內住房數按此前家庭計算

」引發熱議。

不過，吸睛歸吸睛，相比揣測夫妻假離婚覬覦首置優惠，今波樓市突然變天瘋漲，背後玄機

實則仍不離熱錢輪動，而更大的背景恐在中國經濟重心南北不平衡加劇。而隨著樓市高增長神話

見頂，愈來愈多的房企正密密布局轉換賽道。



＊熱錢輪動，經濟重心不平衡加劇＊



面對新盤超購１０倍、學區房「一日一價」、二手客為搶房大打出手……上海住建委、人行

上海分行等８部門終漏夜出手。最新《促進本市房地產市場平穩健康發展的意見》主要包括：加

強限購－－夫妻離異３年內擁有住房套數按離異前家庭總套數計算；嚴格稅收－－個人對外銷售

住房增值稅徵免年限從２年提高至５年；整頓房貸－－嚴防信用貸、消費貸、經營貸等資金違規

入市等。

意見一出，「離異三年」新規頓遭刷屏。但若以上海單年離婚夫妻６﹒１７萬對

（２０１９年數據）為例，即使多達三分一為假離婚即約２萬對，相比上海去年僅二手房就已成

交逾３０萬套（另有新盤成交逾９百萬平方米），顯然並非推升樓市瘋狂的主因。

論直接誘因，當屬新樓二手價格倒掛助長打新投機、放寬人才落戶及學區政策推升本地需求

，而凡此種種又離不開去年內地新增社會融資創紀錄，熱錢輪動令樓市水浸。那麼，為甚麼是上

海？此恐與中國經濟重心南北不平衡加劇有關。



＊進軍充電樁、房車寶、智慧服務＊



去年ＧＤＰ數據顯示，南北地區佔內地經濟總量的份額，由６０年代的分庭抗禮，續分化至

６５％ ＶＳ ３５％，為有記錄以來的最高水平，似印證「投資不過山海關」的民間戲言。而

跟上海、深圳等南方經濟重鎮房價一路火爆上行相比，以天津、鄭州、太原等北方城市為主，去

年樓價錄得按年下跌城市個數由前年的１６個增至２６個。

房地產告別普漲盛宴，高增長時代見頂（去年全年銷售額增２﹒６％ ＶＳ ２０１６年增

２２﹒５％），愈來愈多的房企正密密布局轉換賽道。

其中，中建集團本周宣布與國家電網合作開展新能源充電樁等創新業務，由中海外

（００６８８）負責運營；恆大（０３３３３）半月前宣布聯手全國１５２家中介機構，組成「

房車寶集團」，構建房產、汽車線上線下全管道交易服務平台；龍湖地產（００９６０）繼早前

發力長租公寓「龍湖冠寓」後，最新再全力布局智慧服務。

想在市值直逼中國ＧＤＰ近４倍的房地產市場中穩贏，除了地段、供需法則，勿忘人口、產

業的時代大勢。

