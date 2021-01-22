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22/01/2021 09:17

【香港政情】歐洲議會通過議案譴責港府打壓民主，籲制裁中港官員

　　《經濟通通訊社２２日專訊》歐洲議會通過決議案，譴責香港特區政府打壓香港爭取民主的
人士，敦促港府立即無條件釋放涉嫌違反《港區國安法》而被捕者，並呼籲歐盟成員國考慮制裁
涉及的中港官員。中國駐歐洲使團批評歐洲議會粗暴干涉香港和中國事務。

＊要求釋放黃之鋒、制裁林鄭＊

　　歐洲議會以５９７票贊成，１７票反對，大比數通過有關香港的決議案，譴責特區政府打壓
香港民主，要求立即無條件釋放早前被捕的民主派人士，以及被當局以港區國安法控告的所有人
士，包括前香港眾志秘書長黃之鋒、主席林朗彥和成員周庭等。
　　歐洲議會同時呼籲歐盟成員國根據歐盟的全球人權制裁機制，考慮制裁有關中港官員，包括
行政長官林鄭月娥。

＊促仔細審議歐中投資協定＊

　　議案又提到，歐洲議會對歐中投資協定談判，未有用作維護香港高度自治與香港基本權利自
由的工具，表示遺憾，認為歐盟急於達成協議，而不是對中國持續嚴重侵犯人權的行為採取具體
行動，可能損害歐盟捍衛人權的聲譽，歐洲議會將仔細審議歐中投資協定，並在表決時考慮中國
的人權狀況。
　　中國駐歐洲使團對歐洲議會通過涉及香港的決議案，表示堅決反對及強烈譴責，批評部分議
員混淆是非、顛倒黑白、粗暴干涉香港和中國事務，強調中國是法治國家，而港區國安法是規管
嚴重的國家安全犯罪行為。（ｃｌ）（ｚｚ）

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