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即市新聞

22/01/2021 09:37

【新冠肺炎】專家倡擴指定檢測區域，所有高風險區入境者均應受檢

　　《經濟通通訊社２２日專訊》近日新冠肺炎確診數字回升，呼吸系統專科醫生梁子超表示，
目前油尖旺「指定區域」外的確診個案愈來愈多，認為當局應考慮擴展或增加指定檢測區域。

＊現時圍封意思不大＊

　　對於有報道指，政府正計劃短期內圍封油麻地的「指定檢測區」，實施「留在原處所」檢測
，梁子超在電台節目表示，指定檢測區內大部分人已接受檢測，現時圍封無太大意思，即使走漏
一兩名患者對整體傳播影響少，但如果能撲滅油尖旺的傳播，對減少整體傳播功效大得多。
　　梁子超又指，由於病毒有潛伏期，即使居民留在家中，仍可能傳染家人，如果有人外出仍有
機會交叉感染，變相是無限期將潛伏期拖長，理論上不會清零，市民應自發配合，當出現病徵要
盡早檢測，同時檢視環境及改善渠管等。

＊促檢視檢測流程＊

　　至於有檢測陰性的市民送院後病毒檢測呈陽性，梁子超指，由於涉及同一間檢測中心，以及
同一家庭群組，認為要檢視檢測流程，了解是否敏感度出現問題。

＊許樹昌：不論職業，所有高風險區入境者都應接受檢疫＊

　　政府專家顧問許樹昌在電台節目表示，對於有報道指政府考慮要求所有機組人員入境後一律
接受１４天檢疫，從醫學角度考慮，由高風險地區回港人士，不論職業都應接受隔離檢疫，否則
可能成為檢疫漏洞，但亦要考慮機組人員與在港家人見面時間會減少，及機組人員在外地有否到
過當地社區等。
　　政府檢測承辦商相達生物科技董事長招彥燾指，每間檢測中心每日可能有過千人接受採樣，
或出現一個半個樣本做得馬虎，如果接受採樣人數眾多，醫護人員可能在加快採樣流程時存在問
題。（ｓｌ）

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