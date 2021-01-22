【香港政情】人大常委會議今閉幕，未有與港相關議程

《經濟通通訊社２２日專訊》一連３天的全國人大常委會下午閉幕，目前並沒有與香港相關
議程。
今次會議審議了１９項議程，包括海警法草案、設立北京金融法院的草案等。
人大常委譚耀宗日前指，今次議程全部與內地有關或人事任免安排，未看到與香港有關的內
容，估計亦不會有香港議程。
有報道早前引述消息指，北京考慮禁止ＢＮＯ護照持有人在港出任公職。（ｃｌ）（ｚｚ）
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