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22/01/2021 14:11

【香港政情】立法會通過施政報告致謝議案

　　《經濟通通訊社２２日專訊》立法會今日以４０票贊成、２票反對，通過《施政報告》致謝
議案。兩張反對票來自醫學界的陳沛然和熱血公民鄭松泰。
　　今次辯論歷時１７小時。多名議員支持《施政報告》，但批評政府抗疫不力，清零欠缺時間
表，亦未能精準支援受防疫措施影響的行業。（ｃｌ）

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