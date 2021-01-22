【香港政情】立法會通過施政報告致謝議案

《經濟通通訊社２２日專訊》立法會今日以４０票贊成、２票反對，通過《施政報告》致謝
議案。兩張反對票來自醫學界的陳沛然和熱血公民鄭松泰。
今次辯論歷時１７小時。多名議員支持《施政報告》，但批評政府抗疫不力，清零欠缺時間
表，亦未能精準支援受防疫措施影響的行業。（ｃｌ）
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