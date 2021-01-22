【企業盈喜】華潤啤酒（２９１）料去年盈利按年大增至少５０％

《經濟通通訊社２２日專訊》華潤啤酒（００２９１）發盈喜，預期於去年１２月底止年度

的股東應佔溢利按年大幅增加至少５０％。

有關增幅主要源於產能優化和組織再造相關的員工補償及安置費用減少；及其他收入中的玻

瓶使用收入和出售固定資產所得溢利增加。（ｓｌ）

