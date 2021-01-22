【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院６６歲女病人離世，累計１６８人染疫亡

《經濟通通訊社２２日專訊》醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，瑪嘉

烈醫院１名６６歲的確診女病人（個案編號：８９３７），有長期病患，於本月１日入住該院，

及後確診新冠病毒，惟病人情況持續惡化，延至今午１２時４５分離世。本港疫情至今，共有

１６８名確診病人離世。（ｃｌ）

