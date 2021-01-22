【企業盈喜】藥明康德（０２３５９）料全年純利增最多６０％

《經濟通通訊社２２日專訊》藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）公布，預期截

至去年１２月３０日止年度純利按年增長介乎５０％至６０％，至介乎約２７﹒８２億元（人民

幣．下同）至２９﹒６７億元，而扣除非經常性損益純利按年增長２０％至２５％，至約

１５﹒３１％至２３﹒９３億元。

該集團又指，經調整非《國際財務準則》的純利按年增介乎４５％至５０％。該集團指，純

利上升主因去年下半年，隨著海外客戶訂單增長較快，以及產能利用和經營效率不斷提升，使收

入比２０１９年下半年漲超過３０％。

此外，非經常性損益增長，主因所投資的已上市及非上市投資組合的市場價值上漲等，使部

分非流動金融資產公允價值變動收益以及投資收益增長較大，預計影響２０２０年度利潤金額為

約１７﹒９４億元，２０１９年同期影響金額為淨損失約１﹒２６億元。

另一方面，由於其Ｈ股可轉股債券衍生金融工具部分的公允價值受Ｈ股股價大幅上漲影響，

２０２０年度非現金帳面公允價值損失金額預計約１３﹒４９億元，２０１９年同期為淨損失約

９８１４萬元。（ｗｈ）

