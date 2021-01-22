【企業盈喜】華津國際（０２７３８）料全年純利增最少１倍

《經濟通通訊社２２日專訊》華津國際（０２７３８）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度純利按年增至少１倍，至約３６７６萬元人民幣。
該集團指，溢利大幅增加主因毛利增加，受惠於新生產線於去年下半年投入生產，而加工鋼
材產品和鍍鋅鋼材產品的銷售量增加、以及財務成本減少。
該集團預期於３月下旬公布業績。（ｗｈ）
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動
|中國故事21/01/2021
《神州經脈》拜登上任中國制裁華府前官員 滬綜指收升站穩三千六
|FOCUS21/01/2021
【FOCUS】北水志在話語權 代理人之爭仍詭譎
|中國故事21/01/2021
《京城近觀》北京冬奧會如期舉辦！
|財經熱話21/01/2021
【突破三萬】張智威:恒指本季或可見33484點 科指續破頂
|財經熱話21/01/2021
【突破三萬】港股整固守穩二萬九可再試高 何啟俊:可重吸光伏股
|開市Good Morning21/01/2021
《開市Good Morning》林家亨：比亞迪238－240元入
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰