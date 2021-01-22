【企業盈喜】華津國際（０２７３８）料全年純利增最少１倍

《經濟通通訊社２２日專訊》華津國際（０２７３８）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度純利按年增至少１倍，至約３６７６萬元人民幣。

該集團指，溢利大幅增加主因毛利增加，受惠於新生產線於去年下半年投入生產，而加工鋼

材產品和鍍鋅鋼材產品的銷售量增加、以及財務成本減少。

該集團預期於３月下旬公布業績。（ｗｈ）

