【企業盈警】天長集團（０２１８２）料全年純利跌４５％

《經濟通通訊社２２日專訊》天長集團（０２１８２）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度純利按年跌約４５％，至約６９９６萬元。

該集團指，去年純利下跌主因期內收益跌約４０％，至約７﹒５億元，受新型冠狀病毒疫情

影響，新產品開發進程較計劃慢而減少新產品訂單。另一方面，基於國外市場對電子煙產品監管

的變動，電子煙產品需求亦受影響。

該集團預期於３月公布業績。（ｗｈ）

