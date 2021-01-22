【北水炒Ｄ乜】淨流入１６９﹒９億人幣，買騰訊美團沽小米微盟

《經濟通通訊社２２日專訊》恆指低開１０點，報２９９５１點。最高升１７３點報
３０１３５點，最低跌２１６點報２９７４５點。恆指收報２９９２７點，跌３４點或
０﹒１２％。
按額度計算，北水全日淨流入１６９﹒９億元人民幣，減少１７﹒７％。北水淨買入最多的
個股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、比亞迪股份（０１２１１）；淨賣
出最多的依次是小米集團（０１８１０）、微盟集團（０２０１３）、建設銀行（００９３９）
。
主板成交２６４９﹒０５億元減少１１﹒８％。其中港股通成交８２５﹒６億元，佔總成交
３１﹒２％。
＊騰訊創新高，北水淨買入逾３９億＊
騰訊曾升至７００元關，創新高，收市微升０﹒４４％報６８２﹒５元，北水淨買入
３９﹒４億元。
美團升０﹒８６％報３７５﹒２元，北水淨買入２２﹒２億元。
配售１﹒３３億股新股的比亞迪股份升１﹒８％報２４８﹒４元，北水淨買入８﹒２億元。
小米集團跌３﹒１３％報３０﹒９５元，為表現最差藍籌；北水淨賣出３﹒４億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
騰訊控股 （００７００） ３９﹒４１
美團 （０３６９０） ２２﹒２３
比亞迪股份 （０１２１１） ８﹒１８
香港交易所 （００３８８） ６﹒５０
中國移動 （００９４１） ３﹒０５
淨沽出最多港股：
小米集團 （０１８１０） －３﹒４４
微盟集團 （０２０１３） －２﹒３７
建設銀行 （００９３９） －２﹒０８
中國平安 （０２３１８） －２﹒０６
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（ｃａ）
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