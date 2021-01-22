《日入而息》傳政府研圍封油麻地疫區，科創板Ａ股下月納滬股通

《今天重點》﹡傳政府研周末圍封佐敦油麻地疫區，實施禁足強檢；傳政府研封油麻地「疫

區」，葉劉：禁足太遲但要做

﹡本港新增６１宗確診，佐敦金威廣場疑有垂直傳播；袁國勇建議撤離金威廣

場Ｃ單位居民，有垂直傳播風險

﹡港交所指上交所科創板股票２月１日起納入滬深港通股票範圍

﹡富時羅素將中海油（００８８３）剔出多個指數

﹡港府指歐洲議會涉港決議案內容偏頗，非反映事實



《即日市況》﹡港股低開低走，瀉４７９點收報２９４４７，北水淨流入大減四成二



《深滬股市》﹡滬指跌０﹒４％保三千六，本周曾破頂累升１﹒１％



《美元匯價》﹡美元料續受壓，留意８９﹒８０支持；歐元最新報１﹒２１８２╱８４，日

圓最新報１０３﹒６７╱６８



《公司資訊》﹡中國動力（００４７６）獲四名國際投資者購入逾６％股份

﹡抖音再收戰書，騰訊微信導入直播，網易設知識分享平台炮製網紅

﹡佳源國際（０２７６８）３億美元優先票據今起上市

﹡強泰環保（０１３９５）購買鍋爐涉１０３８萬元人民幣

﹡匯豐委任方嘯為香港工商金融主管

﹡綠城管理（０９９７９）獲首席執行官李軍再增持９５萬股

﹡潤地（０１１０９）就惠州地產項目合營訂補充協議

﹡華營建築（０１５８２）附屬中標元朗學校發展項目，涉５億元

﹡萊蒙國際（０３６８８）去年全年預售額約１１﹒２５億元

﹡聯交所譴責聖馬丁國際（００４８２）及其三名現任及前任董事

﹡綠色動力環保（０１３３０）第四季度垃圾進廠量按年增長３０％

﹡聯交所表示下周二起取消瑞年國際（０２０１０）上市地位

﹡中生製藥（０１１７７）抗腫瘤藥獲國家藥監局通過一致性評價

﹡國安國際（００１４３）遭債券持有人申索賠償１億

﹡中廣核電力（０１８１６）過去１０個月已增持公司１﹒９４億股Ｈ股

﹡中海油（００８８３）注意到股價下跌，不知悉任何必須公布的資料或內幕

消息；富時羅素將中海油剔出多個指數

﹡鱷魚恤（００１２２）委任林煒珊為董事會主席及公司行政總裁

﹡中國神華（０１０８８）去年１２月煤炭銷售量按年升６﹒８％，全年跌

０﹒２％



《國企紅籌》﹡越秀交通（０１０５２）發五年期十億人幣公司債券，票息３﹒６３％

﹡五礦資源（０１２０８）料Ｃｈａｌｃｏｂａｍｂａ礦坑將於今年上半年實

質開拓

﹡中廣核礦業（０１１６４）天然鈾合營企業第四季產量完成率逾９９％



《神州民企》﹡據報騰訊（００７００）高級執行副總裁劉勝義不再為最高決策成員；傳騰

訊擬融資數十億美元收購遊戲業務；傳騰訊尋求６０億美元聯合貸款

﹡國美零售（００４９３）「真快樂」ＡＰＰ搶先版運營，料今年商品ＳＫＵ

快速擴充

﹡明發集團（００８４６）去年合同銷售總額按年跌９﹒７％



《中國要聞》﹡榮耀脫離華為後首推新手機Ｖ４０，售３５９９元人民幣起

﹡最高檢表示重慶市原副市長鄧恢林涉嫌受賄被逮捕

﹡上月險資機構債股私募投資計劃登記規模增１﹒８倍

﹡外匯局表示今年推進資本項目雙向開放，擴ＱＤＬＰ試點；外資配置人幣債

券處增配建倉期，資金流入多；投資港股大增，去年對外證券投資規模增四

成；人幣階段性升值，對國際收支影響正常範圍內；去年累計結售匯順差

１５８７億美元；去年銀行結售匯呈現順差，跨境資金雙向波動

﹡ＢＩＳ表示去年１２月人民幣實際有效匯率創十個月新高

﹡銀保監表示美團關停互助業務因偏離主業；銀行業去年淨利降１﹒８％不良

率１﹒９２％；地產融資全口徑統計體系建立，密切關注房價；反壟斷非針

對民企，鼓勵與被約談企業開展合作；去年末全國民企貸款餘額５０萬億，

增１４％

﹡五隻螞蟻戰配基金變身上市瘋漲，上交所今早暫停交易

﹡財政部表示去年全國福彩銷售同比跌２０﹒９％

﹡社保基金劉偉與建行田國立會面，探討未來合作

﹡壓降結構性存款目標基本達成，中金料今年重回正增長

﹡百億人幣國能新能源產業基金落地，投向光伏、風電等

﹡人行２０億逆回購利率持平，全周淨投放創近八個月高；人行進一步細化非

銀支付機構備付金存放、使用和劃轉

﹡ＭＳＣＩ指數剔除中海油，但稱對中國市場發展有信心

﹡歐盟議會通過涉港決議要求制裁，中方強烈譴責和反對

﹡上海中原表示短期上海二手房價格會理性回歸

﹡易居表示預計上海還將出台各類新樓銷售搖號制度

﹡深圳監管懲戒華潤城潤璽假認購者，１２人失購房資格

﹡任正非稱不要因美國打壓而沮喪，華為未來會大膽突破

﹡去年末險企總資產增１３﹒３％，保費收入增６﹒１％

﹡外交部回應歐議會涉港決議，促摒棄雙標尊重中國主權

﹡中證監表示將加強指數基金運作監管



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒８％，報１６０１９點



《其他消息》﹡人大常委會議今閉幕，未有與港相關議程

﹡立法會通過施政報告致謝議案

﹡政府部門陸續向公務員發出宣誓通告及聲明書

﹡曾國衛稱區議員宣誓納入草案修訂範圍

﹡歐洲議會通過議案譴責港府打壓民主，籲制裁中港官員

﹡餐飲處所及公眾娛樂場所資助計劃本月２８日截止申請

﹡陳茂波料港經濟今年恢復增長

﹡政府調查指２６％受訪者料首季業務狀況比第四季差

﹡太古地產星街項目推３伙招標，最低指引價２０２８萬

﹡花旗調查指市民置業意欲仍高，看淡者比例跌至３６％

﹡深股通額度全日用近３億元，外資結束連續十二日淨流入；滬股通額度全日

用５﹒５億元，陸股通淨流出２０億元

﹡ＯｐｅｎＲｉｃｅ夥Ｂｌｕｅ推出餐飲業僱員門診醫療保障計劃

﹡大灣區航空申請經營中日韓等１０４個航點

﹡利君雅試用期即將屆滿，傳港台另開１２０天臨時約；港台工會對管方向利

君雅開出為期１２０日合約感憤怒及失望

﹡銀聯創新支付產品全面接入新泊車咪表

﹡據報李小加策劃新公司申請「滴灌通」商標註冊，張高波任董事

﹡ＳＩＬＶＥＲＳＡＮＤＳ料短期內開價，首批涉５０伙



《新冠肺炎》﹡本港新增６１宗確診，佐敦金威廣場疑有垂直傳播

﹡多名港區人大政協深圳接種疫苗，高永文冀國藥疫苗可供港

﹡上海衛健委表示昨確診的兩名醫院工作人員未接種疫苗

﹡上海表示昨新增６宗新冠確診病例目前病情平穩

﹡上海黃浦區中福世福匯大酒店列為中風險地區

﹡上海寶山區一例可疑檢測結果正在進行複核

﹡北京東城、西城區全員核酸檢測，網易北京員工疑確診

﹡澳門衛生局表示新增１宗輸入病例不會對社區構成威脅；澳門錄自去年６月

以來首宗輸入確診病例

﹡拜登稱未來一個月或十萬人死亡，馬克龍質疑疫苗效果

﹡科委會專家表示疫苗可降院舍感染風險，未討論科興疫苗

﹡英國防疫封鎖措施或持續到夏天

﹡巴基斯坦批准使用國藥疫苗，烏克蘭冀中國進口疫苗

﹡牛津大學正研究新款疫苗，應對變種病毒

﹡房屋署麗安邨一名外判保安員確診

﹡南華早報表示本周末將封鎖九龍區部分區域，以遏制疫情

﹡專家倡擴大指定檢測區域，現時圍封意思不大

﹡傳政府研周末圍封佐敦油麻地疫區，實施禁足強檢

﹡福奇表示新數據表明疫苗似乎對部分變種病毒株效用降低

﹡調查顯示大部分本港醫護願意接種新冠疫苗

﹡上海商業銀行深水埗分行周一起暫停營業

﹡瑪嘉烈醫院６６歲女病人離世，累計１６８人染疫亡

﹡國泰航空（００２９３）正了解機組人員新檢疫規定，以便盡早規劃

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