《股林淘金－林家亨》麥迪衛康前景佳，短炒中長有值博

《股林淘金》２０２１年開局新股表現活躍，不同新股百花齊放，當中以醫渡科技

（０２１５８）最受注視，反映出相關醫療科技板塊前景獲市場看好。而今日（１９日）上市的

麥迪衛康（０２１５９）同樣有互聯網醫療概念，獲超額認購１６８倍，今日以招股價下限

３﹒０元上市，為股價未來製造有利條件。

一般情況下，若新股認購反應理想，市況又暢旺，多傾向以貼近招股價上限定價，但麥迪衛

康卻反其道而行，對投資者來說是或好消息。對照其招股價３﹒０至４﹒０元，表示股份上市初

期潛在升幅已起碼有３成，參考暗盤價在３﹒３元至３﹒５元左右，短線目標價４﹒５元，中長

線可看５﹒０元以上，止蝕價宜設１０％。



＊業務布局中長線發展＊



麥迪衛康自２０１９年底開始積極拓展互聯網醫院服務及ＣＲＯ（醫藥研發外包）服務兩大

業務。互聯網醫院服務為醫生的現有患者可透過麥迪衛康的平台安排線上覆診、獲得電子處方及

購買藥物，迎合現時國家政策支持醫療大數據及智慧醫療、遠程醫療的大趨勢，集團計劃將集資

額約２５％用於繼續開發及擴充互聯網醫院服務。

ＣＲＯ服務透過協助客戶收集及記錄來自客戶臨床試驗的患者數據、監督所記錄數據真確及

準確性、審閱及整理數據紀錄以及向患者作跟進探訪向醫藥公司及醫學組織提供ＣＲＯ服務。在

國家政策鼓勵醫療相關產品的創新和研發下，相關行業可看高一線，而集團的ＣＲＯ業務已經有

３１００萬的訂單合同，即２０２１年收入已有一定保證。

另外，近日市場流傳麥迪衛康獲醫藥同行斥資４０００萬大手認購，翻查公告，確有一大戶

獲分配８００萬股，但沒有透露身分。通常基石投資者、大戶認購者若為知名人士或機構，一般

會在公告中列出資料，因可視之為股份獲看好「加持」，對公司是好事，但今次公告卻沒有透露

，相信想待上市後適當時機公布，帶動股價，投資者可留意股份上市初期表現。而隨著麥迪衛康

今日掛牌，相信最大承配人身份很快會揭曉，不妨拭目以待。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者並無持有上述股份

