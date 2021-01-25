《華爾街內望》美企績後表現欠佳，疫情擔憂增加，道指跌１７９點

《經濟通通訊社２５日專訊》英特爾和ＩＢＭ公布季度業績後表現欠佳，加上未來幾個月經

濟全面重啟的希望變得渺茫，美股上周五（２２日）個別發展，道指和標指下跌。

道指跌１７９點或０﹒５７％，報３０９９６點。標指跌１１點或０﹒３％，報３８４１點

。納指漲１２點或０﹒０９％，報１３５４３點。上周累計，道指漲０﹒５９％，標指漲

１﹒９４％，納指漲４﹒１９％。

最新數據顯示，美國年初製造業活動接近１４年高位，這與歐洲令人失望的採購經理人指數

數據形成鮮明對比。

市場亦擔心變異病毒和疫苗接種過程的問題構成短期風險，美國總統拜登表示，經濟危機正

在加深，華府現在需要採取重大行動幫助民眾。

美國國會參議院財政委員會一致通過耶倫出任首位女財長的提名，並將提名提交參議院全體

表決。

板塊方面，能源股、金融股跑輸大市，防禦性公用股、地產股上漲，科技股上周創上年１１

月初以來最佳單周表現，因為投資者在季度業績公布前都紛紛作出吸納。

個股方面，ＩＢＭ大跌９﹒９１％，公司上季未能實現季度營收預期，主要因為軟件部門罕

見出現銷售下滑。英特爾亦跌９﹒２９％，新任總裁格爾辛格表明公司不歡迎外判。

指標十年期國債收益率跌２個基點，報１﹒０８７２％。（ａｌ）

