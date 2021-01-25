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即市新聞

25/01/2021 07:50

《華爾街內望》美企績後表現欠佳，疫情擔憂增加，道指跌１７９點

　　《經濟通通訊社２５日專訊》英特爾和ＩＢＭ公布季度業績後表現欠佳，加上未來幾個月經
濟全面重啟的希望變得渺茫，美股上周五（２２日）個別發展，道指和標指下跌。
　　道指跌１７９點或０﹒５７％，報３０９９６點。標指跌１１點或０﹒３％，報３８４１點
。納指漲１２點或０﹒０９％，報１３５４３點。上周累計，道指漲０﹒５９％，標指漲
１﹒９４％，納指漲４﹒１９％。
　　最新數據顯示，美國年初製造業活動接近１４年高位，這與歐洲令人失望的採購經理人指數
數據形成鮮明對比。
　　市場亦擔心變異病毒和疫苗接種過程的問題構成短期風險，美國總統拜登表示，經濟危機正
在加深，華府現在需要採取重大行動幫助民眾。
　　美國國會參議院財政委員會一致通過耶倫出任首位女財長的提名，並將提名提交參議院全體
表決。
　　板塊方面，能源股、金融股跑輸大市，防禦性公用股、地產股上漲，科技股上周創上年１１
月初以來最佳單周表現，因為投資者在季度業績公布前都紛紛作出吸納。
　　個股方面，ＩＢＭ大跌９﹒９１％，公司上季未能實現季度營收預期，主要因為軟件部門罕
見出現銷售下滑。英特爾亦跌９﹒２９％，新任總裁格爾辛格表明公司不歡迎外判。
　　指標十年期國債收益率跌２個基點，報１﹒０８７２％。（ａｌ）

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