《牛熊志選－陳其志》資金看好比迪，部署相關認購證輪及牛證

《牛熊志選》恆指上周初顯著上揚，惟升至３００００點關口後受阻，上周五（２２日）出

現較明顯調整，短線或有機會順勢回補早前的上升裂口至２８９００點附近，策略上以候低吸納

為主。恆指牛熊證資金流情況，截至上周四（２１日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約

２﹒１４億港元資金淨流出，顯示有好倉資金套現，恆指熊證則累計約４﹒８４億港元資金淨流

入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２８３００

點至２８５９９點之間，累計相當約１１３０張期指合約；熊證街貨主要在收回價３０１００點

至３０３９９點之間累計了相當約１５２０張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升１﹒８個波幅點至１９﹒９％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

１﹒７個波幅點至２１﹒５％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升１﹒８個波幅點至３３﹒１％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升２﹒９個波幅點至

３７﹒２％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至３８﹒８％；中石油

（００８５７）的引伸波幅上升０﹒６個波幅點至３５﹒３％；中海油（００８８３）的引伸波

幅下降２﹒５個波幅點至４２﹒６％；建行（００９３９）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至

２５﹒８％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升１﹒１個波幅點至３３﹒１％；工行

（０１３９８的引伸波幅下降１﹒０個波幅點至２５﹒５％；平保（０２３１８）的引伸波幅下

降０﹒８個波幅點至２６﹒９％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升１﹒９個波幅點至

２６﹒６％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，比亞迪（０１２１１）的相關認購證及牛證合共

錄得約２﹒１５億元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍

的比迪認購證為行使價約２７１元至３３８元附近的中期價外條款，實際槓桿約３﹒４倍至

３﹒８倍；牛證方面，資金留意收回價２０８元至２３５元之間的較貼價條款，收回距離約

７﹒４％至１８﹒１％，槓桿約４﹒６倍至９﹒６倍。另外，小米（０１８１０）相關認購證及

牛證期內錄得約１﹒３４億元資金淨流入部署，資金留意行使價３３元至３９元附近的中長期及

長期價外條款，實際槓桿約４﹒６倍至４﹒７倍；牛證方面，資金留意收回價２０元至２８元之

間的較貼價條款，收回距離約４﹒４％至３１﹒８％，槓桿約２﹒９倍至１５﹒３倍。

至於看淡資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約９３４６﹒０萬元資金淨流

入部署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約５４８元至５４９元附近的中期價外條

款，實際槓桿約８﹒６倍至８﹒８倍；熊證方面，資金主要留意收回價７０６元至８００元附近

的條款，收回距離約１﹒０％至１５﹒１％，槓桿約６﹒３倍至４７﹒９倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊ 筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

