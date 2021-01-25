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即市新聞

25/01/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》選股名單增加２４隻，可供買賣證券

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為８１﹒２５％和
６２﹒５％，局勢則均尚屬顯著向好。近日本欄分批將中線與長線持有的部分現貨走位，迎接短
期調整的來臨。大家都知道，筆者的選股名單一向只包括全部恆生綜合大型股指數成分股（現有
１１２隻）和７隻精選交易所買賣基金（ＥＴＦ），其餘證券一概不會沾手，以控制風險。每當
恆生指數有限公司更換指數成分股時，筆者便會相應地於選股名單內作出更改。
　　不少讀者朋友曾經建議加入其餘二、三、四線股，但筆者對此很有保留。
　　經過仔細考慮後，筆者決定從今天（２５日）起加入恆生綜合中型股指數成分股（現有
１９３隻）中市值最大的２０隻，每季檢討一次。此外，筆者還多加了４隻ＥＴＦ，令選股名單
內可供買賣的證券數目從１１９隻增至１４３隻。這個改變的好處，為該２０隻股票是最大機會
被恆生指數有限公司於下季選為恆生綜合大型股指數成分股的；若到時才追價買貨，成本可能會
很高，倒不如早點考慮候低吸納。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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