《一周攻略－周進略》市場焦點重回疫情與復甦步伐

《一周攻略》經過多個月的折騰，美國總統選情以至交接的不明朗因素可謂告一段落。經過
一輪投資情緒的變化，市場焦點重回疫情事態發展，以至實體經濟復甦的步伐。
事實上，疫情應早已預計，必然時有反覆，即使有疫苗，亦不是一勞永逸，既要面對其對病
毒變種的有效性，而就算不變種，隨著疫苗開始接種，究竟社區內有多少比例的人接種，以至隨
後有何副作用出現，一直都是大家關心的。
＊新經濟科技板塊反而受惠疫情＊
上述種種，均有助於提升信心，但一日未見巨大成效，很多在如此非常時期所用的非常手段
，將不會停止，社交和日常活動的封閉，經濟活動的打擊，繼續影響實體經濟復甦。如此一來，
投資者不難估計，不少企業的業績難以一下子好轉，之前隨著疫情消息而一直在轉的估值水平，
繼續會變化。如果一下子估得太樂觀的，可能又有修正。
當然，疫情之下，也有一些經濟活動受惠，特別是社交隔離之下的，新經濟中有不少科技股
受惠於疫情。這些股份在去年大有表現，但會否今年仍然如是如此？
＊錢不值錢年代，資金追逐資產＊
不過，疫情種種，不會動搖投資者的，主要關鍵是人人期望，如此景況下，官方救助經濟措
施不會停，只能加大力度，例如美國新總統上台，自然要盡量推行相關的財政政策，而新任美國
財長亦已開口，相估稍後美聯儲亦自動會配合，各施其職。誠然，財政政策力度始終有限，但若
有央行的無限量支持，變相包底，一直好辦。
如此一來，自然是資金追逐資產，錢不值錢的年代，投資者繼續會發掘更多以前不會接觸的
投資項目，尤其在零息時代，通脹預期似有若無，大家可以做的，只是或多或少要參與，而不能
完全不參與，否則，在一連串賺錢經驗在身邊友儕之間出現後，正常投資者隨時忍受不了，會在
升勢後期才加入，並且以不合理的高比例投入，風險更高。
＊整固壓力現，槓桿投資別太高＊
無論如何，誠如上周所說，重點已不是港股大市會否重回二萬九，事實上，上周更上試三萬
之上！最關鍵是如此大勢下，如何保持平常心，比較合適的做法是放開懷抱，對於新經濟也好，
另類投資如大宗商品或貴金屬，以至近年興起的數字貨幣等，都可以有小注怡情的投入，人有我
有，反而比較容易控制本身的貪婪與恐懼。
短期而言，突破三萬後回落，整固壓力已出現，近日才高追的，要留意本身槓桿比例若太高
，很可能被逼要減倉，這才是重點所在。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》
（本欄逢周一刊出）
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