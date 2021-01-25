《套期保值－蕭猷華》恒指豈止３００００點

《套期保值》踏入２０２１年，股市氣勢如虹，尤其近日北水南下，水淹港股，單日主板成

交量突破３０００億元，人民幣呈強，資金湧港買股變相便宜，上周二（１９日）透過互聯互通

買港股達到２６６億港元，創紀錄高位，截至上周四（２１日），２０２１年資金南下規模已超

過２０００億港元，部分Ａ股對Ｈ股存在較高溢價，料本港中資股繼續受追捧。筆者認為港股即

使調整，幅度亦不會太大，後市仍向上發展。

內地公布２０２０年第四季經濟增長６﹒５％，全年為２﹒３％，勝預期，筆者料內地今年

第一、二季經濟表現，同比將錄得顯著增幅。企業盈利同樣持續改善，盈喜公司陸續有來，配合

內地「十四五」規劃，造好六穩六保工作，推動經濟全速發展。

外圍方面，美國總統拜登上任後，瞬即簽署２９項行政命令，大部分推翻特朗普在任的政策

，參眾兩院均由民主黨控制，未來施政有利，料美國短期能夠批出大規模刺激經濟方案。另一方

面，拜登與國家主席習近平交情非淺，中美緊張關係料緩和，不排除短期恢復中美高層對話，利

好市場氣氛。

筆者認為港股屬大漲小回局面，在憧憬疫苗推動經濟、企業盈喜、中美緊張關係降溫，恆生

指數豈止３萬點呢！《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》

