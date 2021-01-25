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即市新聞

25/01/2021 09:05

《專家之言－葉尚志》階段性高位已見出現，宜做好風控準備

　　《專家之言》港股上周五（２２日）在短期超買下終於出現回調走勢，恆指下跌４８０點，
失守２９６００點的好淡分水線，而大市成交量亦進一步回降至２５００億元以下，港股通的淨
流入亦縮減至不足１００億元。正如我們指出，過去三周由資金流入推動的行情市況，已有到了
階段性完成的機會，目前不排除仍有回吐調整的空間，而恆指的中短期支持位維持見於２８８０
０點，操作上宜做好風控的準備。

＊資金流入推動單邊升市暫告一段落＊

　　恆指當日出現低開低走，在盤中曾一度下跌５１４點低見２９４１４點，並且以接近全日最
低位來收盤，回吐壓力似乎未盡釋放，而北水愛股如騰訊（００７００）和美團－Ｗ（０３６９
０），仍見能夠保持高位運行的狀態，但是石油股和本地股卻出現集體下跌，是拖累大盤表現的
主因。恆指收盤報２９４４８點，下跌４８０點或１﹒６％。國指收盤報１１６７７點，下跌２
１２點或１﹒７８％。另外，港股主板成交金額進一步回降至２４４１億多元，而沽空金額有３
０２﹒６億元，沽空比例１２﹒４％。至於升跌股數比例是７１３：１２６２，日內漲幅超過１
６％的股票有４２隻，而日內跌幅超過１０％的股票有３１隻。
　　走勢上，恆指階段性頂部已有出現的機會，一方面，大市成交量已從３０００億元的歷史高
位水平，回降至目前的不足２５００億元，相信由資金流入推動的單邊升市已暫告一段落，市場
早前積累的購買力已獲得了釋放以及消耗；另一方面，恆指亦失守了２９６００點的好淡分水線
，由今年開始的每日低位逐步上移型態已受到破壞，相信總體穩好狀態亦將會隨之而受到衝擊考
驗。因此，可以假設恆指的階段性頂部、已見於周四的盤中高位３０１３６點，恆指要再次升穿
２９８００點才可以扭轉否定這個假設。而２８８００點依然是恆指的中短期支持位，不容有失
，否則盤面的弱勢將會出現進一步的深化加劇。

＊ＳａａＳ相關股繼續集體爆升＊

　　北水愛股如騰訊和美團仍見能夠保持高位運行的狀態。銀保監表示，對互聯網平台的反壟齗
措施，不是針對民營企業、也不是針對某一家企業，不會影響相關企業的正常業務發展。另一方
面，ＳａａＳ相關股繼續出現集體爆升，其中，微盟（００２０１３）漲了５﹒６９％，中國有
贊（０８０８３）漲了８﹒１％，移卡（０９９２３）更是大漲了有１８﹒３５％，但是超買的
情況依然嚴重未有改善，宜注意股價短期波動性風險有加劇機會。
《第一上海首席策略師　葉尚志》

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