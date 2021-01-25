資金追捧科網股，科指破一萬點，恒指半日飊６０９點報３００５７

《經濟通通訊社２５日專訊》美股上周五（２２日）個別發展，道指和標指下跌，而亞洲股

市今早普遍造好，港股高開２２９點報２９６７７。隨資金繼續追捧科指股，科指突破一萬點，

多隻股份破頂，恆指升幅持續擴大，重上三萬大關，最高見３００７３點，半日升６０９點或升

２﹒０７％，報３００５７，主板成交１５８６﹒９９億元。國企指數報１１９３９，升２６１

點或升２﹒２４％。恆生科技指數報１０１６２，升３９６點或升４﹒０６％，盤中見１０１７

４點歷史高位。

騰訊（００７００）獲花旗上調騰訊目標價１９％至８７６元，另外據知騰訊已獲得大額貸

款用於增持環球音樂的股權。騰訊半日領漲８﹒３２％，報７４８﹒５元，高見７４９﹒５元再

度破頂，成交１９３﹒１５億元，冠恆指及科恆最佳表現股份。

重磅股紛紛創新高，港交所（００３８８）稱合資格上交所科創板股票將於２月１日起納入

滬深港通股票範圍，該股亦見新高５４６元，揚６﹒６６％，報５４４﹒５元。京東集團（０９

６１８）同樣造好，漲５﹒３７％，報３８４﹒８元，高見３８５﹒６破頂。美團（０３６９０

），飆５﹒４７％，報４０１元，以現價計，該股暫連升６日，累計升幅３０﹒３６％，盤中高

見４０７﹒６。申洲（０２３１３）亦上新高１６８﹒４元，半日升６﹒４６％報１６４﹒８元

。此外，被標普道瓊指數剔除的小米（０１８１０）低開後回升升２﹒８５２％，報３０﹒６５

元。

疫情肆虐下，雖然政府已解封佐敦「受限區域」，但表示不排除有第二次強制檢測，九置（

０１９９７）跌３﹒７％，報４０﹒４元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅８﹒０８％，

暫為最差表現藍籌。



＊恆大汽車配股飆逾６成，多隻光伏股股份破頂＊



恆大汽車（００７０８）公布，以每股２７﹒３元發行約９﹒５２億股新股予６名重量級投

資者包括劉鑾雄妻子陳凱韻及中國燃氣（００３８４）主席及總裁劉明輝等，集資２６０億元用

於新能源汽車的技術研發、生產投入及償還債務等。恆大汽車半日上揚６０﹒２％，報４７﹒９

元，成交約５２５８萬股，涉資２１﹒１５億元。該集團控股股東中國恆大（０３３３３）同樣

上揚升４﹒３３７％，報１６﹒３６元。其他車股表現良好，吉利（００１７５）揚６﹒８８％

，報３４﹒２元，五菱（００３０５）升１﹒９９％，報２﹒５６元，東風（００４８９）漲１

﹒５３％，報８﹒６５元，長汽（０２３３３）升８﹒４１％，報２８﹒３５元。而北汽（０１

９５８）則跌０﹒３４％，報２﹒９３元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅６﹒０９％。

。

光伏股上揚，多隻股份破頂。卡姆丹克（００７１２）升幅最顯注，連升３日，累計升幅９

１﹒６７％，今日飆高４２﹒２７％，報０﹒６９元，高見０﹒７元創新高。其他急升股份包括

保利協鑫（０３８００）升１９﹒５％，報２﹒３９元，高見２﹒４３元；陽光能源（００７５

７）升２２﹒４１％，報０﹒７１元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１００％，最高達

０﹒７５元；彩虹新能源（００４３８）連升２日，現時揚升４﹒１４２％，報１﹒７６元。惟

中傳動（００６５８）跌０﹒１２５％，報７﹒９９元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅

７﹒３１％。豐盛（００６０７）跌１﹒８８％，報０﹒１５７元。



＊ＳａａＳ走勢異，港股煙股強勢＊



軟件即服務（ＳａａＳ）股份今早走勢各異，明源雲（００９０９）料截去年１２月３１日

止年度將錄得盈轉虧介乎約６﹒９億至７﹒５億元人民幣，不過今日創新高５８﹒１５元，半日

漲７﹒２８５％，報５６﹒７元。移卡（０９９２３）連升４日，累計升幅３１﹒９４％，今日

又創新高，現升１３﹒３３３％，報７８﹒２元。金蝶（００２６８）升２﹒５４１％，報３４

﹒３元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅９﹒５８％。而新紐（０９６００）表示，穩定

價格期間於本月２３日結束，沒有行使超額配股權，結果今日挫５﹒９７４％，報３﹒６２元。

微盟（０２０１３）跌１﹒１５４％，報２５﹒７元。

中國最大的電子煙生產商霧芯科技（ＲＬＸ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）上周五（２２日）於

美國掛牌上市，帶動港股煙股強勢，思摩爾（０６９６９）創新高９０元，其後幅收窄升０﹒７

７％，報８５﹒１５元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１３﹒５３％。波頓（０３３１

８）飆升１５﹒５７％，報７﹒３５元，中煙（０６０５５）高水２﹒６３５％，報１７﹒１４

元，華寶（００３３６）飆１﹒２１％，報１３﹒３６元。



＊澳門錄一宗確診，濠賭股受沽＊



澳門上星期確診一宗新型肺炎個案，打斷２００天無輸入病例的紀錄。濠賭股繼續有沽壓，

金沙（０１９２８）跌０﹒９８％，報３０﹒３５元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅４

﹒１１％；新濠（００２００）跌０﹒５９７％，報１３﹒３２元，以現價計，該股暫連跌２日

，累計跌幅３﹒９％；澳博（００８８０）跌跌１﹒２９％，報８﹒４３元，以現價計，該股暫

連跌２日，累計跌幅５﹒０７％，永利澳門（０１１２８）跌１﹒９６％，報１２﹒０２元，美

高梅（０２２８２）亦跌１﹒９５％，報１１﹒０６元。

個別股份方面，珠海控股（００９０８）股東珠海九洲控股提出以每股３﹒０６元私有化建

議，每股作價較停牌收報溢價約３７﹒８４％。該股今日盤中最高見２﹒９４元創上市新高，半

日報２﹒９３元升３１﹒９８％。中興（００７６３）料去年１２月底止年度純利按年跌１５﹒

１８％，不過該股獲野村維持２４元目標價及維持買入評級，股份中半收報２３﹒９元升７﹒６

６％。

新東方在綫（０１７９７）現料截至２０２０年１１月３０日止六個月，公司擁有人應佔虧

損擴大至約６﹒７４億元人民幣。股價受累下跌５﹒４５５％，報２６元。

據外電引述交易文件顯示，阿里健康（００２４１）挫跌２﹒３４％，報２７﹒１５元。該

股遭雲鋒金融減持１﹒４６５億股，佔已發行股本約１﹒１％，每股售價為２６﹒８２元，比上

日收市價折讓３﹒５％。（ｋｉ）

