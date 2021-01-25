騰訊、港交所領軍，港股升幅擴大至７２０點創２１個月高

《經濟通通訊社２５日專訊》北水上周五（２２日）稍有竭息，今日淨流入再錄增長。港股

連跌兩日後反彈，高開２２９點報２９６７７點。資金追捧科指股，騰訊（００７００）和美團

（０３６９０）曾破頂，小米（０１８１０）遭標普道瓊指數剔除，低開後迅速倒升；科指突破

一萬點創歷史新高，恆指午後升幅亦持續擴大，重上三萬關，最高見３０１７１點升７２３點，

創逾２１個月高。港交所（００３８８）衝破５５０元破頂。有傳繼佐敦後，油麻地是下一個封

區地點，本地地產及收租股齊挫。恆生指數暫報３０１６８，升７２０點或２﹒４５％，主板成

交２５０８﹒８１億元。國指報１１９８５，升３０８點或升２﹒６４％。科指報１０２０５，

升４３９點或４﹒５％，盤中最高見１０２２８點。

今日北水經港股通淨流入暫錄１７４億元。

騰訊（００７００）及港交所（００３８８）為藍籌股升幅頭兩位，分別升９﹒９１％，報

７５９﹒５元；升８﹒１３％，報５５２元。

其他重磅股方面，阿里巴巴（０９９８８）升３﹒１９％，報２５８﹒６元；美團（０３６

９０）升４﹒４２％，報３９７元；友邦（０１２９９）升１﹒２９％，報１０１﹒７元；匯控

（００００５）跌０﹒４６％，報４３元；建行（００９３９）升１﹒８２％，報６﹒１７元。

即月期指新報３０１４０，升６７９點，低水２８點。即月國指期貨報１１９６８，升２９

９點，低水１８點。即月科指期貨新報１０２１０，升４８５點，高水７點。

Ａ股兩市高收，上證綜合指數報３６２４，升１７點或升０﹒４８％，成交５２７２﹒５７

億元人民幣。深證成份指數報１５７１０，升８１點或升０﹒５２％，成交６８１０﹒４５億元

人民幣。



表列十大升幅恆指成份股表現：

股份（編號） 現價 變幅

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騰訊 （００７００） ７５９﹒５０元 升９﹒９１％

港交所 （００３８８） ５５２﹒００元 升８﹒１３％

申洲 （０２３１３） １６４﹒１０元 升６﹒０１％

吉利 （００１７５） ３３﹒８０元 升５﹒６２％

美團 （０３６９０） ３９７﹒００元 升４﹒４２％



創科 （００６６９） １２６﹒４０元 升３﹒９５％

阿里巴巴（０９９８８） ２５８﹒６０元 升３﹒１９％

小米 （０１８１０） ３０﹒７５元 升３﹒１９％

蒙牛 （０２３１９） ４７﹒６０元 升２﹒８１％

舜宇 （０２３８２） ２２１﹒８０元 升２﹒５９％

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（ｎｓ）

