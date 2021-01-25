【快手上市】消息指快手科技每手１００股，入場費近１１６１６元

《經濟通通訊社２５日專訊》市場消息人士指出，內地短視頻平台快手科技（０１０２４）

明天（２６日）起至周五（２９日）中午公開招股，據報每股招股價介乎１０５元至１１５元，

每手１００股，而非此前傳出每手５０股，入場費將為１１６１５﹒８９元。（ｅｃ）

