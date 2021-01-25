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即市新聞

25/01/2021 11:02

港股升逾５５０點突破３００００關，科指急升約４％


　　《經濟通通訊社２５日專訊》科技股急受捧，恆生指數受帶動，最新報３０００１，升
５５３點或升１﹒８８％，主板成交１２０１﹒４５億元。國企指數報１１９３０，升２５２點
或升２﹒１６％。恆生科技指數報１０１４９，升３８４點或升３﹒９３％，創新高。
　　即月期指新報２９９６２，升５０１點，低水４０點。即月國指期貨報１１９１３，升
２４４點，低水１７點。即月科指期貨新報１０１４９，升４２４點，高水１０點。
　　上證綜合指數報３６２１，升１５點或升０﹒４２％，成交２７９０﹒３２億元人民幣。
　　深證成份指數報１５７５９，升１３１點或升０﹒８４％，成交３６６５﹒６８億元人民幣

　　騰訊（００７００）現價升７﹒５２５％，報７４３﹒０００元，以現價計，該股暫連升４
日，累計升幅１３﹒４４％。該股成交約１９００萬股，涉資１３８﹒１０億元。該股盤中高見
７４４元，為上市新高。花旗發表研究報告指，看好騰訊控股微信收入持續成長的前景、全球遊
戲市場佔有率不斷提高以及企業客戶業務的增長。該行將其目標價從７３４元上調１９﹒３５％
至８７６元。
　　京東集團（０９６１８）升５﹒２５７％，報３８４﹒４００元。友邦（０１２９９）跌
０﹒１００％，報１００﹒３００元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅７﹒９％。兩股齊
人創新高。阿里巴巴（０９９８８）報２５９﹒８００元升３﹒６７１％。小米（０１８１０）
３０﹒９５０元　　　升３﹒８５９％
　　港交所（００３８８）升６﹒１７０％，報５４２﹒０００元，創新高。
　　友邦（０１２９９）跌０﹒１００％，報１００﹒３００元，以現價計，該股暫連跌４日，
累計跌幅７﹒９％。（ｅｃ）

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