港股高開２２９點報２９６７７，國指漲７１點，科指揚７５點

《經濟通通訊社２５日專訊》亞洲股市今早普遍造好，日經漲１４１點，首爾指數升３７點

，本港方面佐敦疫區解封，逾七千居民檢測到１３人呈陽性，港股則高開２２９點，重磅股騰訊

（００７００）高開逾２﹒３再度破頂，友邦（０１２９９）高開１﹒５９％，帶動大市氣氛；

而小米（０１８１０）被標普道瓊指數，惟股價未見有太大波動。恆生指數開報２９６７７，升

２２９點或升０﹒７８％，主板成交９２﹒５０億元。國企指數報１１７４８，升７１點或升０

﹒６１％。恆生科技指數報９８４１，升７５點或升０﹒７７％。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒３５％，報４３﹒３５元；港交所（００３８８）

升１﹒６７％，報５１９元；騰訊（００７００）升２﹒３２％，報７０７元，以現價計，該股

暫連升４日，累計升幅７﹒９４％。建行（００９３９）升０﹒３３％，報６﹒０８元；友邦（

０１２９９）升１﹒５９％，報１０２元；美團（０３６９０）升１﹒１６％，報３８４﹒６元

，以現價計，該股暫連升６日，累計升幅２５﹒０３％。阿里巴巴（０９９８８）升０﹒８％，

報２５２﹒６元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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蒙牛（０２３１９） ４７﹒９５元 升３﹒５６％

騰訊（００７００） ７０７﹒００元 升２﹒３２％

港交所（００３８８） ５１９﹒００元 升１﹒６７％

藥明（０２２６９） １２３﹒３０元 升１﹒６５％

友邦（０１２９９） １０２﹒００元 升１﹒５９％

中海外（００６８８） １８﹒９６元 升１﹒５０％

吉利（００１７５） ３２﹒４５元 升１﹒４１％

石藥（０１０９３） ８﹒７０元 升１﹒１６％

美團（０３６９０） ３８４﹒６０元 升１﹒１６％

金沙（０１９２８） ３１﹒００元 升１﹒１４％

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科指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中興（００７６３） ２３﹒００元 升３﹒６０％

明源雲（００９０９） ５４﹒６０元 升３﹒３１％

網易（０９９９９） １８３﹒８０元 升３﹒２６％

微盟（０２０１３） ２６﹒８０元 升３﹒０８％

騰訊（００７００） ７０７﹒００元 升２﹒３２％

眾安（０６０６０） ４５﹒０５元 升２﹒２７％

金軟（０３８８８） ６３﹒２０元 升２﹒１０％

中芯（００９８１） ２７﹒８０元 升２﹒０２％

鴻騰（０６０８８） ３﹒２８元 升１﹒５５％

易鑫（０２８５８） ２﹒８２元 升１﹒４４％

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（ｕｌ）

