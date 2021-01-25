《盤後部署》憧憬行業龍頭業績符預期，港股或挑戰３３４８４高位

《經濟通通訊社２５日專訊》北水上周五（２２日）稍有歇息，今日淨流入再錄增長。港股

連跌兩日後反彈，高開２２９點報２９６７７點。資金追捧科指股，騰訊（００７００）和美團

（０３６９０）曾破頂，小米（０１８１０）遭標普道瓊指數剔除，低開後迅速倒升；科指突破

一萬點創歷史新高，恆指午後升幅亦持續擴大，重上三萬關，最高見３０１９１點升７４３點，

創逾２１個月高。港交所（００３８８）衝破５５０元破頂。有傳繼佐敦後，油麻地是下一個封

區地點，本地地產及收租股齊挫。恆指收報３０１５９點，升７１１點或２﹒４１％，主板成交

２８６９﹒０９億元，多１７﹒５％。科指報１０２０６點，升４４０點或４﹒５１％。國指報

１１９６０點，升２８３點或２﹒４２％。科指報１０２０６點，升４４０點或４﹒５１％。

今日北水經港股通淨流入錄得１９２﹒５５億元，較上星期五反彈１﹒０６倍。

Ａ股兩市高收，上證綜指報３６２４點，升１７點或０﹒４８％；深證成份指數報

１５７１０，升８１點或升０﹒５２％，總成交１２０８３﹒０２億人幣，多８﹒５％。



＊中國去年外來直接投資１６３０億美元，超越美國＊



根據聯合國貿易與發展論壇最新報告指出，在新冠肺炎陰霾下，中國在去年仍超超越美國，

成為獲得最多外來直接投資（ＦＤＩ）的國家，總額達１６３０億美元（約１﹒２７萬億港元）

，同時亦為全球主要經濟大國中唯一錄得ＧＤＰ增長的國家。而美國ＦＤＩ去年為１３４０億美

元，排第二。

報告指，去年全球ＦＤＩ為８５９０億美元，按年大挫４２％，較２００９年全球金融危機

後低位還要低逾三成。其中，發達國家跌６９％，拉丁美洲、非洲、亞洲發展中國家跌幅分別為

３７％、１８％及４％，亞洲發展中國家為４％。

美國傳媒指，總統拜登預計於當地星期一簽署行政命令，要求美國聯邦政府在四年內，以

４０００億美元的預算購買美國商品與服務，並將３０００億美元預算投資在國內重要科研上。

拜登亦將更嚴格要求收緊現行法規，避免出現漏洞。加拿大外長Ｍａｒｃ Ｇａｒｎｅａｕ表示

，如果拜登真的簽訂有關命令，勢必損害美加兩國貿易關係，他預期將與美國官員進一步討論相

關事宜。



＊港股下周轉向基本面主導＊



預期短線大市升跌依然由外圍資金（尤其北水）主導。本周美股繼績公布季績，港股亦有維

達（０３３３１）、恆隆集團（０００１０）和恆隆地產（００１０１）等出，惟預期對整體大

市影響不大。相信要到下周阿里巴巴（０９９８８）、平安好醫生（０１８３３）和平保

（０２３１８）等出業績，對所屬板塊更具參考作用，大市走勢方會轉向企業基本面主導。

現時港股超買情況未減。若把上周四（２１日）和上周五（２２日）共下跌５１４點視為整

固，由於整固期太短，２９４００點，即上周五低位未可視為很堅實的支持位。現時十天線未有

調頭向下，成交仍有支撐，若然企業業績與預期並無相差太遠，港股有望繼續上試，挑戰

２０１８年１月尾的３３４８４點歷史高位。

另外，美國聯儲局將於本港時間２８日凌晨公布議息結果，在當地疫情仍嚴峻下，預期就現

行措施改動空間不大，而聯儲局主席鮑威爾對美國經濟的看法更值得關注。新任財長耶倫重提發

行超過３０年超長期國債，若然鮑威爾有提及相關事宜，宜留意他如何評價超長期國債對市場流

動性的影響。（ｎｓ）

