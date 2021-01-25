【拜登就職】美國參議院財政委員會通過耶倫出任財長提名

《經濟通通訊社２５日專訊》美國參議院財政委員會上周五（２２日）全票通過對耶倫出任
首位女財長的提名，提名今日將於參議院作最終表決，共和黨呼籲耶倫在制定經濟政策時需要與
他們合作。
參議院財政委員上周具體以２６票贊成、０票反對下通過提名，而共和黨參議員柯瑞柏表明
不贊同耶倫的立場，特別在稅收政策領域，但她已承諾與共和黨合作。（ａｌ）
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