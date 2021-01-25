【大國博弈】美國敦促中國停止施壓台灣，並與台方展開對話

《經濟通通訊社２５日專訊》美國國務院周六（２３日）發表聲明，敦促中國與台灣開展對

話，停止在軍事、外交和經濟施加壓力。

美國強調將與盟友站在一起，促進在印太地區的共同繁榮、安全和價值，並包括加深與台灣

的聯繫。美國將繼續支持和平解決兩岸問題，以符合台灣人民的願望和最佳利益，重申堅持對台

灣的承諾，並有助於維護亞洲的和平與穩定。（ａｌ）（ｚｚ）

