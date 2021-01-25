【大國博弈】愛爾蘭將接管法國及丹麥針對ＴｉｋＴｏｋ的私隱調查

《經濟通通訊社２５日專訊》愛爾蘭數據私隱管理局上周表明，將接管法國和丹麥針對字節

跳動旗下的社交媒體ＴｉｋＴｏｋ如何處理兒童個人私隱的調查。

目前ＴｉｋＴｏｋ因兒童數據私隱問題，遭到歐洲多間監管機構越來越嚴格的審查，歐盟方

面去年６月時亦已承諾協調有關調查，並成立工作組，了解ＴｉｋＴｏｋ的數據處理和做法。（

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