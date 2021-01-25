《台股攻略－馮偉明》台積電傳利淡消息，台股失１６０００關

《台股攻略》桃園醫院新冠肺炎感染群組再增兩人感染，疫情再度擴大，令台股今日

（２５日）有回吐，一度重挫近２５０點，收市下跌７２﹒４９點或０﹒４５％，收市報

１５９４６﹒５４點，成交量為３５１１﹒８１億元（新台幣．下同）。

新冠肺炎疫情擴大，防疫概念股再次成為資金避風港，毛寶、合世、懷特、永日漲停；瑞基

、和桐、大江、晟德、亞諾法等也有逾５％升幅。市場原先預期英特爾今年下半年就會將部分

ＣＰＵ產品交由台積電代工，但下任英特爾ＣＥＯ指出在２０２３年前，多數產品仍將自行打造

，台積電接單預期有落差，股價最低曾見６２６元，收市下跌２﹒４６％，收報６３３元。大立

光強勢逆市漲逾２％，重回３０００元大關；鴻海尾市同樣由跌轉升，收市升１﹒２３％。其他

權值股方面，日月光投控、聯詠、聯發科等表現疲弱；而台塑四寶今日逆市有支持。

由於傳出不利台積電消息，預料市場需要時間消化，加上美股大型科企將在本周陸續公布業

績，而美聯儲亦進行議息會議，後市或會在１６０００點附近整固。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

