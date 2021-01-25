《窩輪豪情－梁業豪》恒指成分股跌多升少

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為資訊科技業、

醫療保健業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票

現為港交所（００３８８）、美團（０３６９０）與騰訊（００７００），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則

宜首選港交所、騰訊與美團。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、資訊科技業與非必需性消費

業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為長和

（００００１）、金沙中國（０１９２８）與九龍倉（００００４），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首

選長和（００００１）、九龍倉（００００４）與永利澳門（０１１２８）。

市況所見，今早（２５日）騰訊、美團與港交所的表現最為突出，但恆指成分股卻見下跌股

票的數目較上升的數目為多。市場指數的升幅雖然明顯，這種情況不宜維持下去；否則，淡友大

戶勢必，再度入市。況且，日線圖ＳＴＥ的％Ｋ仍位於％Ｄ之下，短期調整很可能仍在進行中。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

